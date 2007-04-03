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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1570157115721573

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:40

Зображення
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:44

  Zebra написав:Хамаха сказал что все продал, старт дал )))


Хамаха дуже дерганый. Его то экстаз накрывает в августе,то паранойя в сенятбре..Не поймешь.С Васи можно хоть просто поприкалываться и поржать читая "коменты",а этот-типичный "наркоманець" :lol: чтоб воспринимать всерьез..
Кстати,Казак...то Васю что ли нарисовали...лет через пять???Если конечно его не Отъютубят до того времени :mrgreen:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я только Илью Мещерякова признаю, он угадывает 80% движения рынка
https://www.youtube.com/channel/UCGv5U2 ... GKTiMZFBIg
Zebra
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