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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:40
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 17 вер, 2019 21:44
Хамаха дуже дерганый. Его то экстаз накрывает в августе,то паранойя в сенятбре..Не поймешь.С Васи можно хоть просто поприкалываться и поржать читая "коменты",а этот-типичный "наркоманець" чтоб воспринимать всерьез..
Кстати,Казак...то Васю что ли нарисовали...лет через пять???Если конечно его не Отъютубят до того времени
Додано: Вів 17 вер, 2019 21:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я только Илью Мещерякова признаю, он угадывает 80% движения рынка
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