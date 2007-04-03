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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1571157215731574>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:40

Зображення
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:44

  Zebra написав:Хамаха сказал что все продал, старт дал )))


Хамаха дуже дерганый. Его то экстаз накрывает в августе,то паранойя в сенятбре..Не поймешь.С Васи можно хоть просто поприкалываться и поржать читая "коменты",а этот-типичный "наркоманець" :lol: чтоб воспринимать всерьез..
Кстати,Казак...то Васю что ли нарисовали...лет через пять???Если конечно его не Отъютубят до того времени :mrgreen:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я только Илью Мещерякова признаю, он угадывает 80% движения рынка
https://www.youtube.com/channel/UCGv5U2 ... GKTiMZFBIg
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир у битку пошел на новый круг, что я вам и говорил.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 22:41

  Zebra написав:Эфир у битку пошел на новый круг, что я вам и говорил.

Какие ожидания? 0.05-0.06?
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 00:36

  Витаха написав:
  Zebra написав:Эфир у битку пошел на новый круг, что я вам и говорил.

Какие ожидания? 0.05-0.06?


Давайте сначала посмотрим на 0,025...0,027 :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:59

  Витаха написав:
  Zebra написав:Эфир у битку пошел на новый круг, что я вам и говорил.

Какие ожидания? 0.05-0.06?

Где то так, ибо глобальной коррекции ещё не было, а как показывает практика она даже на какашках в крипте неизбежна.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Хамаха дуже дерганый.

хомашка льогок на помінЄ :)

https://youtu.be/E3uTDw9ZJhc

Биткоин прогноз на осень. К сожалению печальный.
біткоін утонєт сам
(с) Х
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Смотрите лучше Васю,вернее-читайте коменты внизу.Вот где цирк по настоящему тусуется.Реально поднимает настроение.Василий все никак угадать не может вот уже второй месяц как минимум..В августе-шортил,сейчас-лонгит :lol: Но ему пох.. цель все равно достигнута,просмотры на ютуб идут..А то что канал аналитики превратился в "Дизель-шоу"-так то побочка.Пора колпак одевать,шутовской прикид и накладной красный нос :mrgreen: -просмотры удвоятся...соотвественно прибыль с ютуб тоже.Вася,если читаешь этот пост-бесплатный совет. Without donation!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пытаются изо всех сил сделать альтам эрекцию :D чтоб хомяки окончательно не разбежались,но "Виагра" действует как то кратковременно и неубедительно
osafly
 
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