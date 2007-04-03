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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1571157215731574

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Усё... Кина про альты пока не будет. Не сейчас.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:48

  Vitaka написав:Усё... Кина про альты пока не будет. Не сейчас.

Локальная коррекция, сейчас будут подбирать тех, кто не успел запрыгнуть и снова вверх - проходили не раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:55

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Усё... Кина про альты пока не будет. Не сейчас.

Локальная коррекция, сейчас будут подбирать тех, кто не успел запрыгнуть и снова вверх - проходили не раз.

Может и так. Но если доминация битки не опустится до уровня июля - не будет праздника по кроссам. Ну или единичные праздники(пампы), в индивидуальном порядке :D

П.С. В который раз убеждаюсь, шта всё это цирк и рафинированная манипуляция.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:06

  Vitaka написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:Усё... Кина про альты пока не будет. Не сейчас.

Локальная коррекция, сейчас будут подбирать тех, кто не успел запрыгнуть и снова вверх - проходили не раз.

Может и так. Но если доминация битки не опустится до уровня июля - не будет праздника по кроссам. Ну или единичные праздники(пампы), в индивидуальном порядке :D

П.С. В который раз убеждаюсь, шта всё это цирк и рафинированная манипуляция.

Запуск Bakkt 23 сентября, после него вангую окончательное послабление битка, и сезон альтов к битку.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 19 вер, 2019 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А че уже 29-го? Вроде ж 23-го.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:11

  Vitaka написав:А че уже 29-го? Вроде ж 23-го.

Сорян, попутал.
Zebra
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