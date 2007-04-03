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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2019 22:41
Усё... Кина про альты пока не будет. Не сейчас.
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Vitaka
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Додано: Чет 19 вер, 2019 22:48
Vitaka написав:
Усё... Кина про альты пока не будет. Не сейчас.
Локальная коррекция, сейчас будут подбирать тех, кто не успел запрыгнуть и снова вверх - проходили не раз.
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Zebra
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Додано: Чет 19 вер, 2019 22:55
Zebra написав: Vitaka написав:
Усё... Кина про альты пока не будет. Не сейчас.
Локальная коррекция, сейчас будут подбирать тех, кто не успел запрыгнуть и снова вверх - проходили не раз.
Может и так. Но если доминация битки не опустится до уровня июля - не будет праздника по кроссам. Ну или единичные праздники(пампы), в индивидуальном порядке
П.С. В который раз убеждаюсь, шта всё это цирк и рафинированная манипуляция.
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Vitaka
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Додано: Чет 19 вер, 2019 23:06
Vitaka написав: Zebra написав: Vitaka написав:
Усё... Кина про альты пока не будет. Не сейчас.
Локальная коррекция, сейчас будут подбирать тех, кто не успел запрыгнуть и снова вверх - проходили не раз.
Может и так. Но если доминация битки не опустится до уровня июля - не будет праздника по кроссам. Ну или единичные праздники(пампы), в индивидуальном порядке
П.С. В который раз убеждаюсь, шта всё это цирк и рафинированная манипуляция.
Запуск Bakkt 23 сентября, после него вангую окончательное послабление битка, и сезон альтов к битку.
Востаннє редагувалось Zebra
в Чет 19 вер, 2019 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: Чет 19 вер, 2019 23:09
А че уже 29-го? Вроде ж 23-го.
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Vitaka
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Додано: Чет 19 вер, 2019 23:11
Vitaka написав:
А че уже 29-го? Вроде ж 23-го.
Сорян, попутал.
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Zebra
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