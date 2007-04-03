|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 вер, 2019 22:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Усё... Кина про альты пока не будет. Не сейчас.
Додано: Чет 19 вер, 2019 22:48
Додано: Чет 19 вер, 2019 22:55
Может и так. Но если доминация битки не опустится до уровня июля - не будет праздника по кроссам. Ну или единичные праздники(пампы), в индивидуальном порядке
П.С. В который раз убеждаюсь, шта всё это цирк и рафинированная манипуляция.
Додано: Чет 19 вер, 2019 23:06
Запуск Bakkt 23 сентября, после него вангую окончательное послабление битка, и сезон альтов к битку.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 19 вер, 2019 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 вер, 2019 23:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А че уже 29-го? Вроде ж 23-го.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Затаился кукловода... И как частенько бывет первое движение может быть ловушкой
Паньство, делаем ставки: вверх или вниз?
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:08
Тузедно!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Казак,Монеро хомячишь? Что то ты затих..Ты как там??
Додано: Суб 21 вер, 2019 16:31
Просто торгую. Монеро, зек, даш, кефір. До бакса. За місяць десь 15% вторгував.Зараз зека відкупаю лєсєнкою.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
|