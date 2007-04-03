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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:29
А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил
бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??
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osafly
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:11
osafly написав:
А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил
бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??
Уже есть свежая байка, шта стояк па Баккту нужно смотреть никак не ранее, чем через сутки
Вот. И штото там пра среднесрок тоже.
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Vitaka
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