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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2019 18:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Доминация пошла вверх и кроссы дружно снова пошли на дно
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:11
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да байка про 8500 и ниже-гуляет уже месяца полтора,да что то никак..Хотя как бы и пора уже-время поджимает,часы халвинга тикают-хомяки тика-ют.Так скоро и торговать некому будет,все пойдут на завод работать и землю орать
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