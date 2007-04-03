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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:29
А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил
бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??
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osafly
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:11
osafly написав:
А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил
бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??
Уже есть свежая байка, шта стояк па Баккту нужно смотреть никак не ранее, чем через сутки
Вот. И штото там пра среднесрок тоже.
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Vitaka
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:27
Да байка про 8500 и ниже-гуляет уже месяца полтора,да что то никак..Хотя как бы и пора уже-время поджимает,часы халвинга тикают-хомяки тика-ют.Так скоро и торговать некому будет,все пойдут на завод работать и землю орать
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osafly
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:37
Дохлого кота всі продали?
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TylerTruman_
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:26
TylerTruman_ написав:
Дохлого кота всі продали?
А если дешифровать сию "гениальную загадку"?? Что получится??
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osafly
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