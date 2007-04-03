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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1572157315741575

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Доминация пошла вверх и кроссы дружно снова пошли на дно :evil:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил :lol: бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:11

  osafly написав:А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил :lol: бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??

Уже есть свежая байка, шта стояк па Баккту нужно смотреть никак не ранее, чем через сутки :) Вот. И штото там пра среднесрок тоже.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да байка про 8500 и ниже-гуляет уже месяца полтора,да что то никак..Хотя как бы и пора уже-время поджимает,часы халвинга тикают-хомяки тика-ют.Так скоро и торговать некому будет,все пойдут на завод работать и землю орать :mrgreen:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:37

Дохлого кота всі продали?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  TylerTruman_ написав:Дохлого кота всі продали?

А если дешифровать сию "гениальную загадку"?? Что получится??
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:11

  osafly написав:А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил :lol: бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??

Обьем торгов на Бакт составил 18 битков в первые 7 часов.

Жиденько на моменте

https://www.theice.com/products/7203546 ... Id=6137541
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:22

  Zebra написав:
  osafly написав:А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил :lol: бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??

Обьем торгов на Бакт составил 18 битков в первые 7 часов.

Жиденько на моменте

https://www.theice.com/products/7203546 ... Id=6137541

А чи не стане цей бакт початком глобальної зливи? Як з ф'ючами було... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так может и выступит спусковым крючком для падения,которого все так долго ждут и только ленивый об этом не говорит.Перед грядущим ростом-нужна коррекция битка,а не эти сопли размазанные.
osafly
 
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