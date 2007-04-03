Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:29
А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил
бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??
osafly
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:11
osafly написав:
А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил
бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??
Уже есть свежая байка, шта стояк па Баккту нужно смотреть никак не ранее, чем через сутки
Вот. И штото там пра среднесрок тоже.
Vitaka
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:27
Да байка про 8500 и ниже-гуляет уже месяца полтора,да что то никак..Хотя как бы и пора уже-время поджимает,часы халвинга тикают-хомяки тика-ют.Так скоро и торговать некому будет,все пойдут на завод работать и землю орать
osafly
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:37
Дохлого кота всі продали?
TylerTruman_
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:26
TylerTruman_ написав:
Дохлого кота всі продали?
А если дешифровать сию "гениальную загадку"?? Что получится??
osafly
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:11
osafly написав:
А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил
бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??
Обьем торгов на Бакт составил 18 битков в первые 7 часов.
Жиденько на моменте
https://www.theice.com/products/7203546 ... Id=6137541
Zebra
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1
Додано: Пон 23 вер, 2019 19:22
Zebra написав: osafly написав:
А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил
бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??
Обьем торгов на Бакт составил 18 битков в первые 7 часов.
Жиденько на моменте
https://www.theice.com/products/7203546 ... Id=6137541
А чи не стане цей бакт початком глобальної зливи? Як з ф'ючами було...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Додано: Пон 23 вер, 2019 20:43
Так может и выступит спусковым крючком для падения,которого все так долго ждут и только ленивый об этом не говорит.Перед грядущим ростом-нужна коррекция битка,а не эти сопли размазанные.
osafly
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Додано: Пон 23 вер, 2019 23:10
osafly написав: TylerTruman_ написав:
Дохлого кота всі продали?
А если дешифровать сию "гениальную загадку"?? Что получится??
близька розвязка, був підскок перед зливом, ... навіть сліпий повинен бачити цей сценарій, але тільки нерозумний буде за неї бичком
TylerTruman_
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