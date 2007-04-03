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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:39
Обьем торгов на Bakkt составил за первые сутки 71 биткоин. Инстутиционалы мощно ударили по хомякам!!!
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Zebra
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:06
Zebra написав:
Обьем торгов на Bakkt составил за первые сутки 71 биткоин. Инстутиционалы мощно ударили по хомякам
!!!
річ же не про ETF якби, щоб туземун вангувати
так, оним інституціоналам дали можливість торгувати поставочні фючі
, але ж очевидно, що вони не зможуть суттєво впливати на ціну діда
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TylerTruman_
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:42
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Обьем торгов на Bakkt составил за первые сутки 71 биткоин. Инстутиционалы мощно ударили по хомякам
!!!
річ же не про ETF якби, щоб туземун вангувати
так, оним інституціоналам дали можливість торгувати поставочні фючі
, але ж очевидно, що вони не зможуть суттєво впливати на ціну діда
На ожиданиях запуска Bakkt цена битка увеличила капитализацию в 3-4 раза, хомяки занесли несколько десятков миллиардов долларов.
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Zebra
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