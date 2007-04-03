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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1573157415751576

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Обьем торгов на Bakkt составил за первые сутки 71 биткоин. Инстутиционалы мощно ударили по хомякам!!!
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:06

  Zebra написав:Обьем торгов на Bakkt составил за первые сутки 71 биткоин. Инстутиционалы мощно ударили по хомякам!!!

річ же не про ETF якби, щоб туземун вангувати :mrgreen: так, оним інституціоналам дали можливість торгувати поставочні фючі 8) , але ж очевидно, що вони не зможуть суттєво впливати на ціну діда :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:42

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Обьем торгов на Bakkt составил за первые сутки 71 биткоин. Инстутиционалы мощно ударили по хомякам!!!

річ же не про ETF якби, щоб туземун вангувати :mrgreen: так, оним інституціоналам дали можливість торгувати поставочні фючі 8) , але ж очевидно, що вони не зможуть суттєво впливати на ціну діда :roll:

На ожиданиях запуска Bakkt цена битка увеличила капитализацию в 3-4 раза, хомяки занесли несколько десятков миллиардов долларов.
Zebra
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