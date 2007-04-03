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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:39
Обьем торгов на Bakkt составил за первые сутки 71 биткоин. Инстутиционалы мощно ударили по хомякам!!!
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Zebra
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:06
Zebra написав:
Обьем торгов на Bakkt составил за первые сутки 71 биткоин. Инстутиционалы мощно ударили по хомякам
!!!
річ же не про ETF якби, щоб туземун вангувати
так, оним інституціоналам дали можливість торгувати поставочні фючі
, але ж очевидно, що вони не зможуть суттєво впливати на ціну діда
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TylerTruman_
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:42
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Обьем торгов на Bakkt составил за первые сутки 71 биткоин. Инстутиционалы мощно ударили по хомякам
!!!
річ же не про ETF якби, щоб туземун вангувати
так, оним інституціоналам дали можливість торгувати поставочні фючі
, але ж очевидно, що вони не зможуть суттєво впливати на ціну діда
На ожиданиях запуска Bakkt цена битка увеличила капитализацию в 3-4 раза, хомяки занесли несколько десятков миллиардов долларов, чтоб получить пшик на выходе.
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Zebra
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:07
Zebra написав: TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Обьем торгов на Bakkt составил за первые сутки 71 биткоин. Инстутиционалы мощно ударили по хомякам
!!!
річ же не про ETF якби, щоб туземун вангувати
так, оним інституціоналам дали можливість торгувати поставочні фючі
, але ж очевидно, що вони не зможуть суттєво впливати на ціну діда
На ожиданиях запуска Bakkt цена битка увеличила капитализацию в 3-4 раза, хомяки занесли несколько десятков миллиардов долларов, чтоб получить пшик на выходе.
угу, на очікуваннях
, а на 3к на яких очікуваннях сходили?
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TylerTruman_
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Додано: Вів 24 вер, 2019 16:08
Альтсезон незадался. Вышел вчера из эфира в безубыток.
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Витаха
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Додано: Вів 24 вер, 2019 16:10
Витаха написав:
Альтсезон незадался. Вышел вчера из эфира в безубыток.
А я к битку в безубыток по 0.021 по стопу (средний набор позиции был 0.0208). Буду перенабирать ниже.
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Zebra
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Додано: Вів 24 вер, 2019 16:13
таким хомяков не напугать ...пока ток хвостики поджали
нужен шорт-сквирт... тьфу- сквиз
- выход вниз из треуголника
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pritartem
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Додано: Вів 24 вер, 2019 18:02
pritartem написав:
таким хомяков не напугать ...пока ток хвостики поджали
нужен шорт-сквирт... тьфу- сквиз
- выход вниз из треуголника
Шорт-сквиз вверх
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Vitaka
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Додано: Вів 24 вер, 2019 18:32
Vitaka
та не,тока униз
уверх сильна жирна буит
сладенькие засели в районе 9000-9500
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pritartem
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Додано: Вів 24 вер, 2019 20:41
pritartem написав:Vitaka
та не,тока униз
уверх сильна жирна буит
сладенькие засели в районе 9000-9500
Можно и вниз
На 2к
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Vitaka
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