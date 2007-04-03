TylerTruman_ написав:угу, на очікуваннях , а на 3к на яких очікуваннях сходили?
На перекосі балансу попиту та пропозиції.
Нет никакого баланса спроса и предложения на этом рынке, есть чётко выверенные и спланированные действия манипуляторов. Рынок долго качали около 10000, чтобы хомки, которые вышли в бакс по более высокой цене, опять запрыгнули в биток.
TylerTruman_ написав:угу, на очікуваннях , а на 3к на яких очікуваннях сходили?
На перекосі балансу попиту та пропозиції.
Нет никакого баланса спроса и предложения на этом рынке, есть чётко выверенные и спланированные действия манипуляторов. Рынок долго качали около 10000, чтобы хомки, которые вышли в бакс по более высокой цене, опять запрыгнули в биток.
Я ещё в начале прошлого месяца сделал прогноз на 8к, но рынок настойчиво педалили до старта Бакта. Ничего, кто ждёт, тот дождётся.
TylerTruman_ написав:угу, на очікуваннях , а на 3к на яких очікуваннях сходили?
На перекосі балансу попиту та пропозиції.
Нет никакого баланса спроса и предложения на этом рынке, есть чётко выверенные и спланированные действия манипуляторов. Рынок долго качали около 10000, чтобы хомки, которые вышли в бакс по более высокой цене, опять запрыгнули в биток.
Ну так все затаив дыхания ждали от Bakkt какого то невероятного события, на выходе пшик и полилось. Нет тут никаких манипуляций. Информация открыта. Вот если бы рынок отреагировал на те смешные объемы пампом, я бы тут кричал, что это манипуляция, а так все ожидаемо.
Zebra написав:Ну так все затаив дыхания ждали от Bakkt какого то невероятного события, на выходе пшик и полилось. Нет тут никаких манипуляций. Информация открыта. Вот если бы рынок отреагировал на те смешные объемы пампом, я бы тут кричал, что это манипуляция, а так все ожидаемо.
до чого тут Bakkt? чи хомяки і розмовляючі голови із титруби чекали? ще в липні було зрозуміло, що пішли в корекцію