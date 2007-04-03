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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1575157615771578>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:56

А вот и соплю пустили. Следующая остановка 6000.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ох....ть-спасайся кто может :D А-ля ноябрь 2018
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:01

  TylerTruman_ написав:угу, на очікуваннях :roll: , а на 3к на яких очікуваннях сходили?

На перекосі балансу попиту та пропозиції.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:03

ну, гарно валимся, як каже тед тернерс - пора время закупок :)
працюєм проти ринку

приклад
http://prntscr.com/pagm2w

і так по решті рутових валют
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:14

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:угу, на очікуваннях :roll: , а на 3к на яких очікуваннях сходили?

На перекосі балансу попиту та пропозиції.

Нет никакого баланса спроса и предложения на этом рынке, есть чётко выверенные и спланированные действия манипуляторов. Рынок долго качали около 10000, чтобы хомки, которые вышли в бакс по более высокой цене, опять запрыгнули в биток.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:29

  andrein написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:угу, на очікуваннях :roll: , а на 3к на яких очікуваннях сходили?

На перекосі балансу попиту та пропозиції.

Нет никакого баланса спроса и предложения на этом рынке, есть чётко выверенные и спланированные действия манипуляторов. Рынок долго качали около 10000, чтобы хомки, которые вышли в бакс по более высокой цене, опять запрыгнули в биток.

Я ещё в начале прошлого месяца сделал прогноз на 8к, но рынок настойчиво педалили до старта Бакта. Ничего, кто ждёт, тот дождётся.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:35

  andrein написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:угу, на очікуваннях :roll: , а на 3к на яких очікуваннях сходили?

На перекосі балансу попиту та пропозиції.

Нет никакого баланса спроса и предложения на этом рынке, есть чётко выверенные и спланированные действия манипуляторов. Рынок долго качали около 10000, чтобы хомки, которые вышли в бакс по более высокой цене, опять запрыгнули в биток.

Ну так все затаив дыхания ждали от Bakkt какого то невероятного события, на выходе пшик и полилось. Нет тут никаких манипуляций. Информация открыта. Вот если бы рынок отреагировал на те смешные объемы пампом, я бы тут кричал, что это манипуляция, а так все ожидаемо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:36

  phantom_systems написав:Я ещё в начале прошлого месяца сделал прогноз на 8к, но рынок настойчиво педалили до старта Бакта. Ничего, кто ждёт, тот дождётся.

Кто ждёт, тот дождется и второго с третьим дном.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:57

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:угу, на очікуваннях :roll: , а на 3к на яких очікуваннях сходили?

На перекосі балансу попиту та пропозиції.

капітан очевидність? люба зміна ціни на перекосі балансу :roll: якщо по тому ведмежатніку не розібралися, то зараз тим паче, удачі вам в ловлі падаючих ножів на бутеріумі :mrgreen:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:01

  Zebra написав:Ну так все затаив дыхания ждали от Bakkt какого то невероятного события, на выходе пшик и полилось. Нет тут никаких манипуляций. Информация открыта. Вот если бы рынок отреагировал на те смешные объемы пампом, я бы тут кричал, что это манипуляция, а так все ожидаемо.

до чого тут Bakkt? чи хомяки і розмовляючі голови із титруби чекали? ще в липні було зрозуміло, що пішли в корекцію :!:
TylerTruman_
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