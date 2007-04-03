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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ого... Просто таки летим вниз.
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:36
800000 Асиков было поставлено в сеть биткоина в этом году на сумму в 2.4 млрд.долл.
Только на майнинг биткоина было израсходовано электроэнергии на сумму 3.6 млрд.долл.
Только за сегодняшний вечер капитализация криптовалют упала на 37 млрд.долл. Пусть 10% - это живые деньги. Итого -3.7 млрд.долл. из карманов хомок.
Разве это не прекрасно ?!!!
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я думаю это была последняя просадка. Дальше - туземун.
Додано: Вів 24 вер, 2019 23:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не верится..Всего с одним дном?? Не может быть.Должно как минимум еще раз,может конечно не так стремительно..Неужели 8 не пробьем??? Должны по идее..Zec вообще удивил,рассыпался как х...ня ржавая в руках...
Додано: Сер 25 вер, 2019 02:37
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