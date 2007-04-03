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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1575157615771578

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ого... Просто таки летим вниз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:36

800000 Асиков было поставлено в сеть биткоина в этом году на сумму в 2.4 млрд.долл.
Только на майнинг биткоина было израсходовано электроэнергии на сумму 3.6 млрд.долл.
Только за сегодняшний вечер капитализация криптовалют упала на 37 млрд.долл. Пусть 10% - это живые деньги. Итого -3.7 млрд.долл. из карманов хомок.
Разве это не прекрасно ?!!!
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я думаю это была последняя просадка. Дальше - туземун.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не верится..Всего с одним дном?? Не может быть.Должно как минимум еще раз,может конечно не так стремительно..Неужели 8 не пробьем??? Должны по идее..Zec вообще удивил,рассыпался как х...ня ржавая в руках...
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 02:37

  airmax78 написав:Я думаю это была последняя просадка. Дальше - туземун.


Вы и вправду думаете, что манипулятор - мать Тереза? И будет делать хомякам иксы с завидной регулярностью?? А график будут рисовать, шо пилку?? :wink:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:32

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:40

Хомашка вєщає - "не тарапітєсь захадіть, іщо будєт падать"



:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

всем привет, шортанул кто нибудь вчера?
Andrew_
 
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