RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1576157715781579>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ого... Просто таки летим вниз.
airmax78
 
Повідомлень: 31731
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:36

800000 Асиков было поставлено в сеть биткоина в этом году на сумму в 2.4 млрд.долл.
Только на майнинг биткоина было израсходовано электроэнергии на сумму 3.6 млрд.долл.
Только за сегодняшний вечер капитализация криптовалют упала на 37 млрд.долл. Пусть 10% - это живые деньги. Итого -3.7 млрд.долл. из карманов хомок.
Разве это не прекрасно ?!!!
andrein
 
Повідомлень: 321
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я думаю это была последняя просадка. Дальше - туземун.
airmax78
 
Повідомлень: 31731
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не верится..Всего с одним дном?? Не может быть.Должно как минимум еще раз,может конечно не так стремительно..Неужели 8 не пробьем??? Должны по идее..Zec вообще удивил,рассыпался как х...ня ржавая в руках...
osafly
 
Повідомлень: 246
З нами з: 29.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 02:37

  airmax78 написав:Я думаю это была последняя просадка. Дальше - туземун.


Вы и вправду думаете, что манипулятор - мать Тереза? И будет делать хомякам иксы с завидной регулярностью?? А график будут рисовать, шо пилку?? :wink:
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1472
З нами з: 15.10.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:32

крипто-пейджінг в дії - якраз перед вчорашнім дроп-дауном


https://whale-alert.io/transaction/bitc ... aab7cd78fa
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6022
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:40

Хомашка вєщає - "не тарапітєсь захадіть, іщо будєт падать"



:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6022
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

всем привет, шортанул кто нибудь вчера?
Andrew_
 
Повідомлень: 180
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43

  greenozon написав:Хомашка вєщає - "не тарапітєсь захадіть, іщо будєт падать"

Скорее всего так и будет, вопрос лишь о дне. Он правильно сказал, что китам для набора позиции нужно 2-3 месяца. В прошлом году после ноябрьского обвала так и было. Сейчас можно по мелочи на волнах прокатиться, но с входом "на всю котлету" я бы подождал.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 937
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:23

Бакт-*уякт.

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:
  osafly написав:А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил :lol: бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??

Обьем торгов на Бакт составил 18 битков в первые 7 часов.

Жиденько на моменте

https://www.theice.com/products/7203546 ... Id=6137541

А чи не стане цей бакт початком глобальної зливи? Як з ф'ючами було... :P

Новость о том, что регуляторы наконец-то одобрили запуск Bakkt — платформы для торговли фьючерсами на Биткоин с физической поставкой актива — в целом воспринимается в криптосообществе с большим оптимизмом. Однако не все считают это событие лучшим, что могло произойти с Биткоином и альтернативными криптовалютами. Разбираемся в проблеме.

Напомним, вчера мы писали, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк наконец-то одобрили Биткоин-фьючерсы. Причём именно в том виде, в котором их предлагает крупнейшая сеть бирж Intercontinental Exchange на своей платформе под названием Bakkt. Официальный запуск торгов фьючерсными контрактами намечен на 23 сентября. Если вам интересно подробнее узнать о работе этого финансового инструмента, то у нас есть подробная статья об этом.

Безусловно, запуск откроет дверь в криптоотрасль для институциональных инвесторов, то есть для серьёзных игроков традиционной финансовой отрасли. Он также положительно скажется на процессе вывода криптоиндустрии в правовое поле хотя бы поначалу на территории США, ведь инвесторы хотят определённости и чёткого регулирования. И как уже не раз было сказано, концепция фьючерсов с физической поставкой BTC вполне в состоянии инициировать процесс массового принятия криптовалют.

Правда, сегодня в Твиттере наблюдается уже несколько противоположная тенденция. Криптоаналитик и трейдер под ником CryptoChartsJoe предположил, что вплоть до запуска платформы рынок будет идти вверх. А сразу после запуска следует ждать серьёзного дампа — в криптоотрасли этим словом обычно обозначается сильный обвал крипторынков.

Ведь у Уолл-стрит лучше всего получается разбивать сердца и красть души.

По факту участие Уолл-стрит в криптоиндустрии часто встречают без особо энтузиазма. Как показывает ситуация на фьючерсных рынках CME, возможность «шортить» актив неизбежно приводит к манипулированию рынком. Термин «шортить» также известен как «игра на понижение». Это когда продавец делает ставку на более низкую цену актива в будущем, хотя на самом деле даже не владеет им по праву. Многие розничные трейдеры очень не любят эти махинации и поэтому переживают, что подобный исход вероятен и для продуктов Bakkt. То есть они ждут серьёзных манипуляций рынком со стороны крупных игроков сразу после запуска инструмента.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26757
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1576157715781579>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya, Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 2226, 2227, 2228
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
22272 178196371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 19:52
wild2006
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6712 1456827
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 44407
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76717)
25.09.2019 20:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.