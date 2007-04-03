Додано: Сер 25 вер, 2019 18:23

Козак-характерник написав: Zebra написав: osafly написав: А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактил бедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть?? А что же Бакт?? Стояк крипторынку не сделал вообще.Просто снова отъе.....бактилбедных хомяков очередным походом вниз.Еще ближайшие новости по рынку есть??

Обьем торгов на Бакт составил 18 битков в первые 7 часов.



Жиденько на моменте



https://www.theice.com/products/7203546 ... Id=6137541 Обьем торгов на Бакт составил 18 битков в первые 7 часов.Жиденько на моменте

А чи не стане цей бакт початком глобальної зливи? Як з ф'ючами було... А чи не стане цей бакт початком глобальної зливи? Як з ф'ючами було...

Новость о том, что регуляторы наконец-то одобрили запуск Bakkt — платформы для торговли фьючерсами на Биткоин с физической поставкой актива — в целом воспринимается в криптосообществе с большим оптимизмом. Однако не все считают это событие лучшим, что могло произойти с Биткоином и альтернативными криптовалютами. Разбираемся в проблеме.Напомним, вчера мы писали, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк наконец-то одобрили Биткоин-фьючерсы. Причём именно в том виде, в котором их предлагает крупнейшая сеть бирж Intercontinental Exchange на своей платформе под названием Bakkt. Официальный запуск торгов фьючерсными контрактами намечен на 23 сентября. Если вам интересно подробнее узнать о работе этого финансового инструмента, то у нас есть подробная статья об этом.Безусловно, запуск откроет дверь в криптоотрасль для институциональных инвесторов, то есть для серьёзных игроков традиционной финансовой отрасли. Он также положительно скажется на процессе вывода криптоиндустрии в правовое поле хотя бы поначалу на территории США, ведь инвесторы хотят определённости и чёткого регулирования. И как уже не раз было сказано, концепция фьючерсов с физической поставкой BTC вполне в состоянии инициировать процесс массового принятия криптовалют.Правда, сегодня в Твиттере наблюдается уже несколько противоположная тенденция. Криптоаналитик и трейдер под ником CryptoChartsJoe предположил, что вплоть до запуска платформы рынок будет идти вверх. А сразу после запуска следует ждать серьёзного дампа — в криптоотрасли этим словом обычно обозначается сильный обвал крипторынков.Ведь у Уолл-стрит лучше всего получается разбивать сердца и красть души.По факту участие Уолл-стрит в криптоиндустрии часто встречают без особо энтузиазма. Как показывает ситуация на фьючерсных рынках CME, возможность «шортить» актив неизбежно приводит к манипулированию рынком. Термин «шортить» также известен как «игра на понижение». Это когда продавец делает ставку на более низкую цену актива в будущем, хотя на самом деле даже не владеет им по праву. Многие розничные трейдеры очень не любят эти махинации и поэтому переживают, что подобный исход вероятен и для продуктов Bakkt. То есть они ждут серьёзных манипуляций рынком со стороны крупных игроков сразу после запуска инструмента.