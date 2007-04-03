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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ого... Просто таки летим вниз.
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:36
800000 Асиков было поставлено в сеть биткоина в этом году на сумму в 2.4 млрд.долл.
Только на майнинг биткоина было израсходовано электроэнергии на сумму 3.6 млрд.долл.
Только за сегодняшний вечер капитализация криптовалют упала на 37 млрд.долл. Пусть 10% - это живые деньги. Итого -3.7 млрд.долл. из карманов хомок.
Разве это не прекрасно ?!!!
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я думаю это была последняя просадка. Дальше - туземун.
Додано: Вів 24 вер, 2019 23:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не верится..Всего с одним дном?? Не может быть.Должно как минимум еще раз,может конечно не так стремительно..Неужели 8 не пробьем??? Должны по идее..Zec вообще удивил,рассыпался как х...ня ржавая в руках...
Додано: Сер 25 вер, 2019 02:37
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:32
крипто-пейджінг в дії - якраз перед вчорашнім дроп-дауном
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 вер, 2019 11:40
Хомашка вєщає - "не тарапітєсь захадіть, іщо будєт падать"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 25 вер, 2019 13:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
всем привет, шортанул кто нибудь вчера?
Додано: Сер 25 вер, 2019 14:43
Скорее всего так и будет, вопрос лишь о дне. Он правильно сказал, что китам для набора позиции нужно 2-3 месяца. В прошлом году после ноябрьского обвала так и было. Сейчас можно по мелочи на волнах прокатиться, но с входом "на всю котлету" я бы подождал.
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:23
Бакт-*уякт.
Новость о том, что регуляторы наконец-то одобрили запуск Bakkt — платформы для торговли фьючерсами на Биткоин с физической поставкой актива — в целом воспринимается в криптосообществе с большим оптимизмом. Однако не все считают это событие лучшим, что могло произойти с Биткоином и альтернативными криптовалютами. Разбираемся в проблеме.
Напомним, вчера мы писали, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк наконец-то одобрили Биткоин-фьючерсы. Причём именно в том виде, в котором их предлагает крупнейшая сеть бирж Intercontinental Exchange на своей платформе под названием Bakkt. Официальный запуск торгов фьючерсными контрактами намечен на 23 сентября. Если вам интересно подробнее узнать о работе этого финансового инструмента, то у нас есть подробная статья об этом.
Безусловно, запуск откроет дверь в криптоотрасль для институциональных инвесторов, то есть для серьёзных игроков традиционной финансовой отрасли. Он также положительно скажется на процессе вывода криптоиндустрии в правовое поле хотя бы поначалу на территории США, ведь инвесторы хотят определённости и чёткого регулирования. И как уже не раз было сказано, концепция фьючерсов с физической поставкой BTC вполне в состоянии инициировать процесс массового принятия криптовалют.
Правда, сегодня в Твиттере наблюдается уже несколько противоположная тенденция. Криптоаналитик и трейдер под ником CryptoChartsJoe предположил, что вплоть до запуска платформы рынок будет идти вверх. А сразу после запуска следует ждать серьёзного дампа — в криптоотрасли этим словом обычно обозначается сильный обвал крипторынков.
Ведь у Уолл-стрит лучше всего получается разбивать сердца и красть души.
По факту участие Уолл-стрит в криптоиндустрии часто встречают без особо энтузиазма. Как показывает ситуация на фьючерсных рынках CME, возможность «шортить» актив неизбежно приводит к манипулированию рынком. Термин «шортить» также известен как «игра на понижение». Это когда продавец делает ставку на более низкую цену актива в будущем, хотя на самом деле даже не владеет им по праву. Многие розничные трейдеры очень не любят эти махинации и поэтому переживают, что подобный исход вероятен и для продуктов Bakkt. То есть они ждут серьёзных манипуляций рынком со стороны крупных игроков сразу после запуска инструмента.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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