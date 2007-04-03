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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:03
Меньше 7-7.5 пойдет чи не?? Мысли Хамахи в последнем видео мне первый раз реально понравились,логика есть железная...Киты не будут мелочьться,роняя актив на 1.5тыс.от "железобетонного" уровня. Думаю г..вно с хомяков выдавят сполна..Чтоб сделать 3-4х как говорит Хамаха,цену реально нужно загнать как минимум на 7,а может и ниже...уронив при этом альты в пол...Вот по ним,думаю реально будет "многоиксие",когда это днище закончится...Так же,как было в 17-м
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osafly
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