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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1576157715781579

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В BitMEX произошла ликвидация ордеров на сумму в $710 млн. :mrgreen:
https://ru.ihodl.com/topnews/2019-09-25 ... a-710-mln/

Баккт! Буитокадаражать! Правда-правда! :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Меньше 7-7.5 пойдет чи не?? Мысли Хамахи в последнем видео мне первый раз реально понравились,логика есть железная...Киты не будут мелочьться,роняя актив на 1.5тыс.от "железобетонного" уровня. Думаю г..вно с хомяков выдавят сполна..Чтоб сделать 3-4х как говорит Хамаха,цену реально нужно загнать как минимум на 7,а может и ниже...уронив при этом альты в пол...Вот по ним,думаю реально будет "многоиксие",когда это днище закончится...Так же,как было в 17-м
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:21

Вчерашне-сегодняшнее падение битка ставит крест на возможность похода в этом году на 12 и выше. Скорее всего опять будем сползать к 6, а там видно будет.
Возможно Libra так выстрелит, что о битке все просто забудут как об отыгранной карте. Не зря же возле неё такой шум подняли....
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:24

Я бы выходил из битка и готовил кэш на Либру. Всё-таки бэкграунд в лице Facebook это вам не хухры-мухры!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:38

  asti написав:Я бы выходил из битка и готовил кэш на Либру. Всё-таки бэкграунд в лице Facebook это вам не хухры-мухры!

Либра привязана к корзине фиата. Она никуда не выстрелит. Вообще. Прям как Тезер. Взлететь могут акции Мордокниги, но это под вопросом.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:49

ба.. біткоїн навіть проник в великий шоу бізнес!

музикальная пауза, крипто-мужики (і бабьонки, є тут такі?!) :lol:

+50грн !
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greenozon
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