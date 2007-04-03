Баккт! Буитокадаражать! Правда-правда!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В BitMEX произошла ликвидация ордеров на сумму в $710 млн.
Баккт! Буитокадаражать! Правда-правда!
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Меньше 7-7.5 пойдет чи не?? Мысли Хамахи в последнем видео мне первый раз реально понравились,логика есть железная...Киты не будут мелочьться,роняя актив на 1.5тыс.от "железобетонного" уровня. Думаю г..вно с хомяков выдавят сполна..Чтоб сделать 3-4х как говорит Хамаха,цену реально нужно загнать как минимум на 7,а может и ниже...уронив при этом альты в пол...Вот по ним,думаю реально будет "многоиксие",когда это днище закончится...Так же,как было в 17-м
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:21
Вчерашне-сегодняшнее падение битка ставит крест на возможность похода в этом году на 12 и выше. Скорее всего опять будем сползать к 6, а там видно будет.
Возможно Libra так выстрелит, что о битке все просто забудут как об отыгранной карте. Не зря же возле неё такой шум подняли....
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:24
Я бы выходил из битка и готовил кэш на Либру. Всё-таки бэкграунд в лице Facebook это вам не хухры-мухры!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:38
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:49
ба.. біткоїн навіть проник в великий шоу бізнес!
музикальная пауза, крипто-мужики (і бабьонки, є тут такі?!)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 26 вер, 2019 18:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Япать...
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:05
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