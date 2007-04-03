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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1577157815791580

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 112
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
43%
48
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:18

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Япать...

Ордер на $8000 сработал? Какие цели по лонгу теперь? По $16к продать?

Уже дважды сработал. Честно говоря у меня начинают появляться сомнения относительно неизбежности туземуна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:20

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Япать...

Ордер на $8000 сработал? Какие цели по лонгу теперь? По $16к продать?

Уже дважды сработал. Честно говоря у меня начинают появляться сомнения относительно неизбежности туземуна.

Оно всегда так, теперь яйца в руки и ждать - биток еще отрастет до халвинга, а после мне кажется уже всем поднадоест.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:27

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Япать...

Ордер на $8000 сработал? Какие цели по лонгу теперь? По $16к продать?

незрозуміло навіщо лонгування на тесті 8к, якщо ще проситься ~30% дамп діда :roll: , ... а також АдЪ і Пакістан для защекоїнів :mrgreen:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:29

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Япать...

Ордер на $8000 сработал? Какие цели по лонгу теперь? По $16к продать?

незрозуміло навіщо лонгування на тесті 8к, якщо ще проситься ~30% дамп діда :roll: , ... а також АдЪ і Пакістан для защекоїнів :mrgreen:

Здається коли я казав, що біток ще повернеться на 4500-5500, то ти дотримувався іншої туземунної думки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Обьем торгов на Баккт - 132 битка. Инстутиционалы изо всех сил пытаются держать лицо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:38

  Zebra написав:Здається коли я казав, що біток ще повернеться на 4500-5500, то ти дотримувався іншої туземунної думки.

потрібна конкретика, за якої ситуації то було, ... з липня я за ведмежатнік, до того ще були питання (хоча писав про пампову розвязку, яка відбулася), +на цей місяць мій прогноз реалізувався, ... зараз приорітетно розглядую ціль по патерну і просто здоровий ретрейсмент 8)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:46

  asti написав:Вчерашне-сегодняшнее падение битка ставит крест на возможность похода в этом году на 12 и выше. Скорее всего опять будем сползать к 6, а там видно будет.
а может и ниже...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:08

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Ордер на $8000 сработал? Какие цели по лонгу теперь? По $16к продать?

незрозуміло навіщо лонгування на тесті 8к, якщо ще проситься ~30% дамп діда :roll: , ... а також АдЪ і Пакістан для защекоїнів :mrgreen:

Здається коли я казав, що біток ще повернеться на 4500-5500, то ти дотримувався іншої туземунної думки.

4500-5500 может быть слишком пессиместично, но к 6000 вполне можем подойти. Зависит от того, как быстро спустимся в диапазон 7000-7500.
phantom_systems
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  #<1 ... 1577157815791580
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