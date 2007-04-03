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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:18
Zebra написав: airmax78 написав:
Япать...
Ордер на $8000 сработал? Какие цели по лонгу теперь? По $16к продать?
Уже дважды сработал. Честно говоря у меня начинают появляться сомнения относительно неизбежности туземуна.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:20
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Япать...
Ордер на $8000 сработал? Какие цели по лонгу теперь? По $16к продать?
Уже дважды сработал. Честно говоря у меня начинают появляться сомнения относительно неизбежности туземуна.
Оно всегда так, теперь яйца в руки и ждать - биток еще отрастет до халвинга, а после мне кажется уже всем поднадоест.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:27
Zebra написав: airmax78 написав:
Япать...
Ордер на $8000 сработал? Какие цели по лонгу теперь? По $16к продать?
незрозуміло навіщо лонгування на тесті 8к, якщо ще проситься ~30% дамп діда
, ... а також АдЪ і Пакістан для защекоїнів
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TylerTruman_
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:29
TylerTruman_ написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Япать...
Ордер на $8000 сработал? Какие цели по лонгу теперь? По $16к продать?
незрозуміло навіщо лонгування на тесті 8к, якщо ще проситься ~30% дамп діда
, ... а також АдЪ і Пакістан для защекоїнів
Здається коли я казав, що біток ще повернеться на 4500-5500, то ти дотримувався іншої туземунної думки.
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Zebra
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:32
Обьем торгов на Баккт - 132 битка. Инстутиционалы изо всех сил пытаются держать лицо.
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Zebra
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:46
asti написав:
Вчерашне-сегодняшнее падение битка ставит крест на возможность похода в этом году на 12 и выше. Скорее всего опять будем сползать к 6, а там видно будет.
а может и ниже...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 26 вер, 2019 21:08
Zebra написав: TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Ордер на $8000 сработал? Какие цели по лонгу теперь? По $16к продать?
незрозуміло навіщо лонгування на тесті 8к, якщо ще проситься ~30% дамп діда
, ... а також АдЪ і Пакістан для защекоїнів
Здається коли я казав, що біток ще повернеться на 4500-5500, то ти дотримувався іншої туземунної думки.
4500-5500 может быть слишком пессиместично, но к 6000 вполне можем подойти. Зависит от того, как быстро спустимся в диапазон 7000-7500.
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phantom_systems
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Додано: Чет 26 вер, 2019 22:30
phantom_systems написав: Zebra написав: TylerTruman_ написав:
незрозуміло навіщо лонгування на тесті 8к, якщо ще проситься ~30% дамп діда
, ... а також АдЪ і Пакістан для защекоїнів
Здається коли я казав, що біток ще повернеться на 4500-5500, то ти дотримувався іншої туземунної думки.
4500-5500 может быть слишком пессиместично, но к 6000 вполне можем подойти. Зависит от того, как быстро спустимся в диапазон 7000-7500.
Горячее дыхание халвинга не дает цене просесть.
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airmax78
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