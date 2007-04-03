|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:10
Сеньоры-зеленые-помидоры хотят постричь криптоанархистов тоже:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/27/652063/
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту.
Про це на презентації бренду держави в смартфоні повідомив Олександр Борняков, який буде призначений одним із заступників міністра, передає Liga.tech.
Він підкреслив, що криптовалюти наразі в Україні не заборонені, але і офіційного статусу у них немає. Тому, щоб убезпечити, наприклад, бізнес від обшуків, цей статус з'явиться в державі.
Легалізація стала одним з пунктів плану Мінцифри. "Люди, які займаються цим (криптовалютою - ред.) повинні вийти з "сірої зони" і почати платити податки", - повідомляється на презентації.
Зазначається, що це потрібно визначити для того, щоб "запрацював майнінг" і в перспективі держава могла "заробити з трейдерів криптовалюти".
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9381
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6272 раз.
- Подякували: 2523 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:14
нехай краще цифровийтрансформатор із легалізації маріхуанни почне
Канада йому лдя прикладу!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6053
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:26
а полчему так сильно спустились к 8К?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3095
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|22638
|178309338
|
Суб 28 вер, 2019 22:33
Vint
|
|6712
|1457392
|
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ
|
|38
|44434
|
|