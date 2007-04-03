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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1578157915801581

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 113
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
9%
10
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
42%
48
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:10

Сеньоры-зеленые-помидоры хотят постричь криптоанархистов тоже:
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту.

Про це на презентації бренду держави в смартфоні повідомив Олександр Борняков, який буде призначений одним із заступників міністра, передає Liga.tech.

Він підкреслив, що криптовалюти наразі в Україні не заборонені, але і офіційного статусу у них немає. Тому, щоб убезпечити, наприклад, бізнес від обшуків, цей статус з'явиться в державі.

Легалізація стала одним з пунктів плану Мінцифри. "Люди, які займаються цим (криптовалютою - ред.) повинні вийти з "сірої зони" і почати платити податки", - повідомляється на презентації.

Зазначається, що це потрібно визначити для того, щоб "запрацював майнінг" і в перспективі держава могла "заробити з трейдерів криптовалюти".

https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/27/652063/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:14

нехай краще цифровийтрансформатор із легалізації маріхуанни почне
Канада йому лдя прикладу!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:23

і взагалі - гуляй крипто-забава! :)
сьогодні про кешу
:mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:26

а полчему так сильно спустились к 8К?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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