Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:10
Сеньоры-зеленые-помидоры хотят постричь криптоанархистов тоже:
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту.
Про це на презентації бренду держави в смартфоні повідомив Олександр Борняков, який буде призначений одним із заступників міністра, передає Liga.tech. Він підкреслив, що криптовалюти наразі в Україні не заборонені, але і офіційного статусу у них немає. Тому, щоб убезпечити, наприклад, бізнес від обшуків, цей статус з'явиться в державі. Легалізація стала одним з пунктів плану Мінцифри. "Люди, які займаються цим (криптовалютою - ред.) повинні вийти з "сірої зони" і почати платити податки", - повідомляється на презентації. Зазначається, що це потрібно визначити для того, щоб "запрацював майнінг" і в перспективі держава могла "заробити з трейдерів криптовалюти". https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/27/652063/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:14
нехай краще цифровийтрансформатор із легалізації маріхуанни почне
Канада йому лдя прикладу!
greenozon
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:26
а полчему так сильно спустились к 8К?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Суб 28 вер, 2019 23:55
Интересно, а кто же это оказывает такую сильную поддержку биткоину? Ну ок, мой ордер на 8000 сработал. Но неужели кто-то таки выкупает каждую просадку?
airmax78
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Додано: Нед 29 вер, 2019 00:38
airmax78 написав:
Интересно, а кто же это оказывает такую сильную поддержку биткоину? Ну ок, мой ордер на 8000 сработал. Но неужели кто-то таки выкупает каждую просадку?
люди выкупают.
около года назад вроде говорили что реальная стоимость битка больше 100К зелени. многие ждали даже лимон.
сейчас вроде хорошо просело. непонятна природа этого явления и стоит ли уже брать?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Додано: Нед 29 вер, 2019 01:33
airmax78 написав:
Интересно, а кто же это оказывает такую сильную поддержку биткоину? Ну ок, мой ордер на 8000 сработал. Но неужели кто-то таки выкупает каждую просадку?
Так нет же объёмов. Пока просто болтаемся во флэте. Если бы в течение суток-двух восстановились выше 9000, это было бы выкупом просадки.
phantom_systems
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