airmax78 написав:Интересно, а кто же это оказывает такую сильную поддержку биткоину? Ну ок, мой ордер на 8000 сработал. Но неужели кто-то таки выкупает каждую просадку?
люди выкупают. около года назад вроде говорили что реальная стоимость битка больше 100К зелени. многие ждали даже лимон. сейчас вроде хорошо просело. непонятна природа этого явления и стоит ли уже брать?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
airmax78 написав:Интересно, а кто же это оказывает такую сильную поддержку биткоину? Ну ок, мой ордер на 8000 сработал. Но неужели кто-то таки выкупает каждую просадку?
Так нет же объёмов. Пока просто болтаемся во флэте. Если бы в течение суток-двух восстановились выше 9000, это было бы выкупом просадки.
Мне кажется объемов на рынке биткоина и не может быть, т.к. он слищком неравномерно распределен - львиную долю держит очень узкий круг лиц. И раз объемов нет - значит они считают преждевременным продавать на текущих уровнях.
airmax78, манипуляторы (киты) заправились битком до 2017-го года, по $1000 max. Посмотрите на прошедшие объёмы того периода. И сейчас просто снимают сливки. Угасает у хомяков интерес, истощаются нервы - толкают вгору. Сделают иксы - пускают вниз. Естественно, на лоях докупаются (например, на сумму прибыли). Получается круговорот деда и бабла в криптоприроде И это всё на фоне истерии в инфопространстве на тему: "пастотыщ", "цыфравоезолата" и т.д. и т.п. При желании ОНИ же могут криптодеда и прирезать. Все покупают деда на очередном новом, глубоком "дне". Киты не участвуют в толкании курса больше. Далее случается эффект камня брошенного в стоячую воду. В конце-концов вода гладкая. Final sales. Game over.
Востаннє редагувалось Vitaka в Нед 29 вер, 2019 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka написав:airmax78, манипуляторы (киты) заправились битком до 2017-го года, по $1000 max. Посмотрите на прошедшие объёмы того периода. И сейчас просто снимают сливки. Угасает у хомяков интерес, истощаются нервы - толкают вгору. Сделают иксы - пускают вниз. Естественно, на лоях докупаются (например, на сумму прибыли). Получается круговорот деда и бабла в криптоприроде И это всё на фоне истерии в инфопространстве на тему: "пастотыщ", "цыфравоезолата" и т.д. и т.п. При желании ОНИ же могут криптодеда и прирезать.
Если институциональные инвесторы не начнут заходить - то у битокина нет будущего. Вопрос: начнут или нет остается открытым.