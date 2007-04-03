|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:11
airmax78 написав: Vitaka написав:airmax78,
манипуляторы (киты) заправились битком до 2017-го года, по $1000 max. Посмотрите на прошедшие объёмы того периода. И сейчас просто снимают сливки. Угасает у хомяков интерес, истощаются нервы - толкают вгору. Сделают иксы - пускают вниз. Естественно, на лоях докупаются (например, на сумму прибыли). Получается круговорот деда и бабла в криптоприроде
И это всё на фоне истерии в инфопространстве на тему: "пастотыщ", "цыфравоезолата" и т.д. и т.п.
При желании ОНИ же могут криптодеда и прирезать.
Если институциональные инвесторы не начнут заходить - то у битокина нет будущего. Вопрос: начнут или нет остается открытым.
А банки в 90-х покупали Мавродиевки ?
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 322
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:29
andrein написав: airmax78 написав: Vitaka написав:airmax78,
манипуляторы (киты) заправились битком до 2017-го года, по $1000 max. Посмотрите на прошедшие объёмы того периода. И сейчас просто снимают сливки. Угасает у хомяков интерес, истощаются нервы - толкают вгору. Сделают иксы - пускают вниз. Естественно, на лоях докупаются (например, на сумму прибыли). Получается круговорот деда и бабла в криптоприроде
И это всё на фоне истерии в инфопространстве на тему: "пастотыщ", "цыфравоезолата" и т.д. и т.п.
При желании ОНИ же могут криптодеда и прирезать.
Если институциональные инвесторы не начнут заходить - то у битокина нет будущего. Вопрос: начнут или нет остается открытым.
А банки в 90-х покупали Мавродиевки ?
Инвест-фонды до сих пор покупают аргентинские бонды, хотя по ним каждые n лет происходит гарантированный дефолт. Банки покупают бонды с отрицательной доходностью. Короче, я бы не сильно апеллировал к тому, что институционалы делают только правильные вещи. Более того, далеко не всегда то, что нам кажется правильным, является правильным на самом деле и наоборот. Я в этом уже не раз убеждался на собственном примере. В т.ч. с пеной у рта доказывая, что биткоин - скам и не стоит ничего (при курсе 100 баксов за биткоин).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31828
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 3682 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22778
|178330635
|
|
|6712
|1457579
|
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ
|
|38
|44445
|
|