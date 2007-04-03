Додано: Нед 29 вер, 2019 19:29

andrein написав: airmax78 написав: Vitaka написав: airmax78, манипуляторы (киты) заправились битком до 2017-го года, по $1000 max. Посмотрите на прошедшие объёмы того периода. И сейчас просто снимают сливки. Угасает у хомяков интерес, истощаются нервы - толкают вгору. Сделают иксы - пускают вниз. Естественно, на лоях докупаются (например, на сумму прибыли). Получается круговорот деда и бабла в криптоприроде И это всё на фоне истерии в инфопространстве на тему: "пастотыщ", "цыфравоезолата" и т.д. и т.п.

При желании ОНИ же могут криптодеда и прирезать. манипуляторы (киты) заправились битком до 2017-го года, по $1000 max. Посмотрите на прошедшие объёмы того периода. И сейчас просто снимают сливки. Угасает у хомяков интерес, истощаются нервы - толкают вгору. Сделают иксы - пускают вниз. Естественно, на лоях докупаются (например, на сумму прибыли). Получается круговорот деда и бабла в криптоприродеИ это всё на фоне истерии в инфопространстве на тему: "пастотыщ", "цыфравоезолата" и т.д. и т.п.При желании ОНИ же могут криптодеда и прирезать.

Если институциональные инвесторы не начнут заходить - то у битокина нет будущего. Вопрос: начнут или нет остается открытым. Если институциональные инвесторы не начнут заходить - то у битокина нет будущего. Вопрос: начнут или нет остается открытым.

А банки в 90-х покупали Мавродиевки ? А банки в 90-х покупали Мавродиевки ?

Инвест-фонды до сих пор покупают аргентинские бонды, хотя по ним каждые n лет происходит гарантированный дефолт. Банки покупают бонды с отрицательной доходностью. Короче, я бы не сильно апеллировал к тому, что институционалы делают только правильные вещи. Более того, далеко не всегда то, что нам кажется правильным, является правильным на самом деле и наоборот. Я в этом уже не раз убеждался на собственном примере. В т.ч. с пеной у рта доказывая, что биткоин - скам и не стоит ничего (при курсе 100 баксов за биткоин).