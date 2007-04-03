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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1579158015811582

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 114
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
10%
11
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
42%
48
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:11

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:airmax78, манипуляторы (киты) заправились битком до 2017-го года, по $1000 max. Посмотрите на прошедшие объёмы того периода. И сейчас просто снимают сливки. Угасает у хомяков интерес, истощаются нервы - толкают вгору. Сделают иксы - пускают вниз. Естественно, на лоях докупаются (например, на сумму прибыли). Получается круговорот деда и бабла в криптоприроде :) И это всё на фоне истерии в инфопространстве на тему: "пастотыщ", "цыфравоезолата" и т.д. и т.п.
При желании ОНИ же могут криптодеда и прирезать. :mrgreen:

Если институциональные инвесторы не начнут заходить - то у битокина нет будущего. Вопрос: начнут или нет остается открытым.

А банки в 90-х покупали Мавродиевки ? :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:29

  andrein написав:
  airmax78 написав:
  Vitaka написав:airmax78, манипуляторы (киты) заправились битком до 2017-го года, по $1000 max. Посмотрите на прошедшие объёмы того периода. И сейчас просто снимают сливки. Угасает у хомяков интерес, истощаются нервы - толкают вгору. Сделают иксы - пускают вниз. Естественно, на лоях докупаются (например, на сумму прибыли). Получается круговорот деда и бабла в криптоприроде :) И это всё на фоне истерии в инфопространстве на тему: "пастотыщ", "цыфравоезолата" и т.д. и т.п.
При желании ОНИ же могут криптодеда и прирезать. :mrgreen:

Если институциональные инвесторы не начнут заходить - то у битокина нет будущего. Вопрос: начнут или нет остается открытым.

А банки в 90-х покупали Мавродиевки ? :)

Инвест-фонды до сих пор покупают аргентинские бонды, хотя по ним каждые n лет происходит гарантированный дефолт. Банки покупают бонды с отрицательной доходностью. Короче, я бы не сильно апеллировал к тому, что институционалы делают только правильные вещи. Более того, далеко не всегда то, что нам кажется правильным, является правильным на самом деле и наоборот. Я в этом уже не раз убеждался на собственном примере. В т.ч. с пеной у рта доказывая, что биткоин - скам и не стоит ничего (при курсе 100 баксов за биткоин).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:53

бачу народ продовжує "мудрити" :mrgreen: , ... зниження волатильності,падіння об'ємів, консолідація від 38го фібо рівня на часових тф, ... комусь потрібно 2і спроби для угадування наступного сценарію?
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:22

  TylerTruman_ написав:бачу народ продовжує "мудрити" :mrgreen: , ... зниження волатильності,падіння об'ємів, консолідація від 38го фібо рівня на часових тф, ... комусь потрібно 2і спроби для угадування наступного сценарію?

Ну да, сползаем вниз. Но я закрывать позы не буду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:33

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:бачу народ продовжує "мудрити" :mrgreen: , ... зниження волатильності,падіння об'ємів, консолідація від 38го фібо рівня на часових тф, ... комусь потрібно 2і спроби для угадування наступного сценарію?

Ну да, сползаем вниз. Но я закрывать позы не буду.

Все правильно. Когда спустимся на 6000, будет меньше желающих покупать. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:09

  airmax78 написав:
  ArtemKabetov написав:13880 уже. Кто покупал по 15000+ признавайтесь? :D

17500. 2 штуки. Спокоен. Знаю, что будет 50к за монету уже очень скоро. К 20му году - 2 монеты - 2 млн. Главное дожить и позицию удержать. Не соблазниться на прибыль в несчастные 500-600 куе.

09.12.2017
Сделка века ! :)
Ещё держите позицию ?
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:20

  andrein написав:
  airmax78 написав:
  ArtemKabetov написав:13880 уже. Кто покупал по 15000+ признавайтесь? :D

17500. 2 штуки. Спокоен. Знаю, что будет 50к за монету уже очень скоро. К 20му году - 2 монеты - 2 млн. Главное дожить и позицию удержать. Не соблазниться на прибыль в несчастные 500-600 куе.

09.12.2017
Сделка века ! :)
Ещё держите позицию ?

Сори. Я пошутил тогда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Исследователи Google сообщили о создании самого мощного квантового компьютера в мире. По их словам, процессор провел вычисления за 3 минуты 20 секунд; самый мощный суперкомпьютер Summit сделал бы это примерно за 10 тысяч лет.
https://tvrain.ru/news/v_google_objavil ... ra-494007/
Биток в опасности !
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:13

И киты бывают разные. Кому-то выгодны небольшие качели, как сейчас. А кто-то затарился на 3к за BTC и вошел в длинную позицию (неважно год, два, три). Сброс допустим на 30к. Шутка ли, 10 иксов. Как говорил дедушка Баффет, терпение приводит к успеху
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:57

  Patr1ot написав:И киты бывают разные. Кому-то выгодны небольшие качели, как сейчас. А кто-то затарился на 3к за BTC и вошел в длинную позицию (неважно год, два, три). Сброс допустим на 30к. Шутка ли, 10 иксов. Как говорил дедушка Баффет, терпение приводит к успеху

А про жадность дедушка Баффет там ничего не говорил?? :mrgreen:
Vitaka
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