Vitaka написав:airmax78, манипуляторы (киты) заправились битком до 2017-го года, по $1000 max. Посмотрите на прошедшие объёмы того периода. И сейчас просто снимают сливки. Угасает у хомяков интерес, истощаются нервы - толкают вгору. Сделают иксы - пускают вниз. Естественно, на лоях докупаются (например, на сумму прибыли). Получается круговорот деда и бабла в криптоприроде И это всё на фоне истерии в инфопространстве на тему: "пастотыщ", "цыфравоезолата" и т.д. и т.п. При желании ОНИ же могут криптодеда и прирезать.
Если институциональные инвесторы не начнут заходить - то у битокина нет будущего. Вопрос: начнут или нет остается открытым.
Vitaka написав:airmax78, манипуляторы (киты) заправились битком до 2017-го года, по $1000 max. Посмотрите на прошедшие объёмы того периода. И сейчас просто снимают сливки. Угасает у хомяков интерес, истощаются нервы - толкают вгору. Сделают иксы - пускают вниз. Естественно, на лоях докупаются (например, на сумму прибыли). Получается круговорот деда и бабла в криптоприроде И это всё на фоне истерии в инфопространстве на тему: "пастотыщ", "цыфравоезолата" и т.д. и т.п. При желании ОНИ же могут криптодеда и прирезать.
Если институциональные инвесторы не начнут заходить - то у битокина нет будущего. Вопрос: начнут или нет остается открытым.
А банки в 90-х покупали Мавродиевки ?
Инвест-фонды до сих пор покупают аргентинские бонды, хотя по ним каждые n лет происходит гарантированный дефолт. Банки покупают бонды с отрицательной доходностью. Короче, я бы не сильно апеллировал к тому, что институционалы делают только правильные вещи. Более того, далеко не всегда то, что нам кажется правильным, является правильным на самом деле и наоборот. Я в этом уже не раз убеждался на собственном примере. В т.ч. с пеной у рта доказывая, что биткоин - скам и не стоит ничего (при курсе 100 баксов за биткоин).
TylerTruman_ написав:бачу народ продовжує "мудрити" , ... зниження волатильності,падіння об'ємів, консолідація від 38го фібо рівня на часових тф, ... комусь потрібно 2і спроби для угадування наступного сценарію?
Ну да, сползаем вниз. Но я закрывать позы не буду.
TylerTruman_ написав:бачу народ продовжує "мудрити" , ... зниження волатильності,падіння об'ємів, консолідація від 38го фібо рівня на часових тф, ... комусь потрібно 2і спроби для угадування наступного сценарію?
Ну да, сползаем вниз. Но я закрывать позы не буду.
Все правильно. Когда спустимся на 6000, будет меньше желающих покупать.
Исследователи Google сообщили о создании самого мощного квантового компьютера в мире. По их словам, процессор провел вычисления за 3 минуты 20 секунд; самый мощный суперкомпьютер Summit сделал бы это примерно за 10 тысяч лет. https://tvrain.ru/news/v_google_objavil ... ra-494007/ Биток в опасности !
И киты бывают разные. Кому-то выгодны небольшие качели, как сейчас. А кто-то затарился на 3к за BTC и вошел в длинную позицию (неважно год, два, три). Сброс допустим на 30к. Шутка ли, 10 иксов. Как говорил дедушка Баффет, терпение приводит к успеху
Patr1ot написав:И киты бывают разные. Кому-то выгодны небольшие качели, как сейчас. А кто-то затарился на 3к за BTC и вошел в длинную позицию (неважно год, два, три). Сброс допустим на 30к. Шутка ли, 10 иксов. Как говорил дедушка Баффет, терпение приводит к успеху
А про жадность дедушка Баффет там ничего не говорил??