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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1580158115821583

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 114
1) дно вже було пройдено
18%
20
2) не нижче 3500
10%
11
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
11%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
42%
48
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:11

Роздуми хом'ячка...

Вітаю шановне паньство! :P На мій погляд, зараз головна мета маніпуля - примусити хом'яка продати альти. З попереднього досвіду, хом'ячки застрибнули в альти, коли дєд досяг певного хая, розраховуючи зняти вершки. Так само, як і я розраховував на альтсезон, бо прогавив тему з бітком, своєчасно не закупив його на лоях. Всі дивляться на графік альтів до бітка і очікують нарешті туземуна, щоб альти відірвалися від дєда. І не важливо вже в чому фіксувати той профіт, долярах чи бітку. Маніпуль просьок цю тєму і не дозволяє ані першого, ані другого. Тому нагнітається думка, що альтам хана, а дєд - молодєц - сольоний огурєц! :P Тому можливі наступні варіанти операції "Примусь хом'ячка продати альти"...

1. Погнати ціну дєда в $ на нові хаї, а альти залишити на тих же рівнях. Хом'як на фомо перестрибне із альта в дєда і потрапить в пастку.

2. Почати давити донизу $ ціну як дєда, так і альтів, так само намагаючись, щоб ціна альтів до бітка, знов таки знижувалася до екстремальних рівней. І врешті решт, хом'як втратив віру в альту: перестрибнув із альти в дєда або зафіксувавши лося в $.

3. Комбінація перших двох варіантів, тобто стрижка на гойдалках в певному діапазоні, вибірково, знову ж таки, щоб примусити хом'яка вийти з альти.

В кінцевому підсумку альти дадуть бажані ікси, але в той момент, коли всі вже розчаруються і впадуть духом. :P

Що робити? Тактику і стратегію кожний виробляє сам. Процес торгівлі перманентний. Знай хомка, не зівай! Шорстку цирульнику підставляй на стрижку! :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:18

Перед там, как гнать деда снова вверх, надо им хорошо закупиться. Закуп по 8к при прошлом хае 12к выглядит не то, чтоб уж очень привлекательно. Демонстративно продавить его, удерживая альты в том же болоте, это более верный вариант.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как раз если биток не пойдет сейчас на 7к, то он пойдет на 9к
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:05

Про плани маніпуля...

Може бути будь який сценарій. Вважаю, що у маніпуля немає чітко розробленого плану. Все залежатиме від руху хом'ячків. Маніпуль бачить статистику і коли назбирається критична маса для стрижки, туди й качне ваги. Наша мета диверсифікувати різні тактики і стратегії і бути готовими до будь якого із сценаріїв маніпуля. Виробити систему стримуваннь і противаг. Але тенденція ниспадаюча. Тому пріоритетна стратегія - докупляти на просадках. Бо халву сповна ще не відіграли. І сезон альтів нарешті все ж колись відбудеться. Тому головне - не запізнитися на рОкету. Можливо ця рОкета остання в темі кріпти. Бо регуляція вб'є ринок. А поки ринок ще дикий та анархічний, треба кувати золоті монетки... :P

П.С. Вангування пальцем в небо. Думаю на 7200$ сходимо. Менше, навряд чи.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не ребята, такими темпами вы старика на 6500 не опустите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:27

  airmax78 написав:Не ребята, такими темпами вы старика на 6500 не опустите.

Не треба скиглити. :P Треба вибудовувати таку тактику, щоб будь який рух був профітний! :D
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:33

  Zebra написав:Как раз если биток не пойдет сейчас на 7к, то он пойдет на 9к

типу якщо ціна не впаде, то виросте :lol: боковик виключення :mrgreen:
.. з.і. поки відскок від трендової по низам від середини липня (на моїй публікації присутня), далі буде гаряче :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:45

  Vitaka написав:
  Patr1ot написав:И киты бывают разные. Кому-то выгодны небольшие качели, как сейчас. А кто-то затарился на 3к за BTC и вошел в длинную позицию (неважно год, два, три). Сброс допустим на 30к. Шутка ли, 10 иксов. Как говорил дедушка Баффет, терпение приводит к успеху

А про жадность дедушка Баффет там ничего не говорил?? :mrgreen:

в діда буфета, крім терпіння, ще правильний вибір позиції, тобто це не з ріплом в просадці сидіти, а по тренду і з ліквідом, а не з мішками защекоїнів :roll:
... і раз тут про авторитетних дідів мова пішла, то уже 3и місяці актульніше Сороса цитувати 8)
... а про маніпулів і китів лиш травити сміхушечки, не більше :mrgreen:
TylerTruman_
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