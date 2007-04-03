Вітаю шановне паньство! На мій погляд, зараз головна мета маніпуля - примусити хом'яка продати альти. З попереднього досвіду, хом'ячки застрибнули в альти, коли дєд досяг певного хая, розраховуючи зняти вершки. Так само, як і я розраховував на альтсезон, бо прогавив тему з бітком, своєчасно не закупив його на лоях. Всі дивляться на графік альтів до бітка і очікують нарешті туземуна, щоб альти відірвалися від дєда. І не важливо вже в чому фіксувати той профіт, долярах чи бітку. Маніпуль просьок цю тєму і не дозволяє ані першого, ані другого. Тому нагнітається думка, що альтам хана, а дєд - молодєц - сольоний огурєц! Тому можливі наступні варіанти операції "Примусь хом'ячка продати альти"...
1. Погнати ціну дєда в $ на нові хаї, а альти залишити на тих же рівнях. Хом'як на фомо перестрибне із альта в дєда і потрапить в пастку.
2. Почати давити донизу $ ціну як дєда, так і альтів, так само намагаючись, щоб ціна альтів до бітка, знов таки знижувалася до екстремальних рівней. І врешті решт, хом'як втратив віру в альту: перестрибнув із альти в дєда або зафіксувавши лося в $.
3. Комбінація перших двох варіантів, тобто стрижка на гойдалках в певному діапазоні, вибірково, знову ж таки, щоб примусити хом'яка вийти з альти.
В кінцевому підсумку альти дадуть бажані ікси, але в той момент, коли всі вже розчаруються і впадуть духом.
Що робити? Тактику і стратегію кожний виробляє сам. Процес торгівлі перманентний. Знай хомка, не зівай! Шорстку цирульнику підставляй на стрижку!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Перед там, как гнать деда снова вверх, надо им хорошо закупиться. Закуп по 8к при прошлом хае 12к выглядит не то, чтоб уж очень привлекательно. Демонстративно продавить его, удерживая альты в том же болоте, это более верный вариант.
Може бути будь який сценарій. Вважаю, що у маніпуля немає чітко розробленого плану. Все залежатиме від руху хом'ячків. Маніпуль бачить статистику і коли назбирається критична маса для стрижки, туди й качне ваги. Наша мета диверсифікувати різні тактики і стратегії і бути готовими до будь якого із сценаріїв маніпуля. Виробити систему стримуваннь і противаг. Але тенденція ниспадаюча. Тому пріоритетна стратегія - докупляти на просадках. Бо халву сповна ще не відіграли. І сезон альтів нарешті все ж колись відбудеться. Тому головне - не запізнитися на рОкету. Можливо ця рОкета остання в темі кріпти. Бо регуляція вб'є ринок. А поки ринок ще дикий та анархічний, треба кувати золоті монетки...
П.С. Вангування пальцем в небо. Думаю на 7200$ сходимо. Менше, навряд чи.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
airmax78 написав:Не ребята, такими темпами вы старика на 6500 не опустите.
Не треба скиглити. Треба вибудовувати таку тактику, щоб будь який рух був профітний!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Patr1ot написав:И киты бывают разные. Кому-то выгодны небольшие качели, как сейчас. А кто-то затарился на 3к за BTC и вошел в длинную позицию (неважно год, два, три). Сброс допустим на 30к. Шутка ли, 10 иксов. Как говорил дедушка Баффет, терпение приводит к успеху
А про жадность дедушка Баффет там ничего не говорил??
в діда буфета, крім терпіння, ще правильний вибір позиції, тобто це не з ріплом в просадці сидіти, а по тренду і з ліквідом, а не з мішками защекоїнів ... і раз тут про авторитетних дідів мова пішла, то уже 3и місяці актульніше Сороса цитувати ... а про маніпулів і китів лиш травити сміхушечки, не більше