Додано: Пон 30 вер, 2019 12:11

Вітаю шановне паньство!На мій погляд, зараз головна мета маніпуля - примусити хом'яка продати альти. З попереднього досвіду, хом'ячки застрибнули в альти, коли дєд досяг певного хая, розраховуючи зняти вершки. Так само, як і я розраховував на альтсезон, бо прогавив тему з бітком, своєчасно не закупив його на лоях. Всі дивляться на графік альтів до бітка і очікують нарешті туземуна, щоб альти відірвалися від дєда. І не важливо вже в чому фіксувати той профіт, долярах чи бітку. Маніпуль просьок цю тєму і не дозволяє ані першого, ані другого. Тому нагнітається думка, що альтам хана, а дєд - молодєц - сольоний огурєц!Тому можливі наступні варіанти операції "Примусь хом'ячка продати альти"...1. Погнати ціну дєда в $ на нові хаї, а альти залишити на тих же рівнях. Хом'як на фомо перестрибне із альта в дєда і потрапить в пастку.2. Почати давити донизу $ ціну як дєда, так і альтів, так само намагаючись, щоб ціна альтів до бітка, знов таки знижувалася до екстремальних рівней. І врешті решт, хом'як втратив віру в альту: перестрибнув із альти в дєда або зафіксувавши лося в $.3. Комбінація перших двох варіантів, тобто стрижка на гойдалках в певному діапазоні, вибірково, знову ж таки, щоб примусити хом'яка вийти з альти.В кінцевому підсумку альти дадуть бажані ікси, але в той момент, коли всі вже розчаруються і впадуть духом.Що робити? Тактику і стратегію кожний виробляє сам. Процес торгівлі перманентний. Знай хомка, не зівай! Шорстку цирульнику підставляй на стрижку!