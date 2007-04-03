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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1581158215831584

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 115
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
10%
12
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
42%
48
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 03:13

  Tegularius написав:
  Козак-характерник написав:Вітаю шановне паньство! :P На мій погляд, зараз головна мета маніпуля - примусити хом'яка продати альти. З попереднього досвіду, хом'ячки застрибнули в альти, коли дєд досяг певного хая, розраховуючи зняти вершки.

Альты рано или поздно должны умереть. Ценность крипты определяет ограниченность её ресурса. Существование альтов противоречит этому условию. Возможно останутся несколько обладающих какими-то особо востребованными практическими свойствами, которых нет у биткойна.

Хай помирають! Після того як 100 іксів дадуть. :P

П.С. Сиджу в монеро по 56$
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Чудесная логарифмическая шкала в руках аналитегов :)
Сами же пишут в комментариях:
Используя линии тренда в логарифмической шкале, можно ограничить потенциальные варианты движения цены на основании предыдущих темпов роста цены.

При этом как-то скромно верхнюю линию тренда не касают июньского хая, а устремляют куда-то в космос :mrgreen:

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Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:49

Маніпуль зараз віджимає альту, граючись тою в парі з доляром і бітком. Ось сьогодні монерка оновила дно до бітка, хоча ціна в долярах вище, ніж була тоді, коли монерка в долярах коштувала дешевше, а в бітках дорожче. Отак от граючись, маніпулька тасує колоду, щоб в один момент вийти в дамки... :P Але я знайшов протиотруту проти хитрожопого маніпуля. І заробляю на всіх коливаннях... :D
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:54

Что-то давно не было слышно о проделках братьев Винклвоссов.
airmax78
 
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