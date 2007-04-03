Козак-характерник написав:Вітаю шановне паньство! На мій погляд, зараз головна мета маніпуля - примусити хом'яка продати альти. З попереднього досвіду, хом'ячки застрибнули в альти, коли дєд досяг певного хая, розраховуючи зняти вершки.
Альты рано или поздно должны умереть. Ценность крипты определяет ограниченность её ресурса. Существование альтов противоречит этому условию. Возможно останутся несколько обладающих какими-то особо востребованными практическими свойствами, которых нет у биткойна.
Хай помирають! Після того як 100 іксів дадуть.
П.С. Сиджу в монеро по 56$
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Чудесная логарифмическая шкала в руках аналитегов Сами же пишут в комментариях: Используя линии тренда в логарифмической шкале, можно ограничить потенциальные варианты движения цены на основании предыдущих темпов роста цены.
При этом как-то скромно верхнюю линию тренда не касают июньского хая, а устремляют куда-то в космос
Маніпуль зараз віджимає альту, граючись тою в парі з доляром і бітком. Ось сьогодні монерка оновила дно до бітка, хоча ціна в долярах вище, ніж була тоді, коли монерка в долярах коштувала дешевше, а в бітках дорожче. Отак от граючись, маніпулька тасує колоду, щоб в один момент вийти в дамки... Але я знайшов протиотруту проти хитрожопого маніпуля. І заробляю на всіх коливаннях...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
TylerTruman_ написав:хтось на 7,6к до кінця тижня чекає?
А чому б і не чекати? Чекаю. До 1$.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.