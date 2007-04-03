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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:04
airmax78 написав: phantom_systems написав: TylerTruman_ написав:
хтось на 7,6к до кінця тижня чекає?
На этой неделе или следующей, не суть важно.
Я жду 9000.
Верно делаете, па7000 врятли в ближайшие недели будет. Тут до халвинга осталось полгода, хомки будут держатся за биток как за спасательный круг посреди Тихого Океана.
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