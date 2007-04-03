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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1582158315841585

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 116
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
10%
12
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:04

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  TylerTruman_ написав:хтось на 7,6к до кінця тижня чекає?

На этой неделе или следующей, не суть важно.

Я жду 9000.

Верно делаете, па7000 врятли в ближайшие недели будет. Тут до халвинга осталось полгода, хомки будут держатся за биток как за спасательный круг посреди Тихого Океана.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 03:46

Рост выдохся похоже, значит еще немного поболтается на 8+ и пустит кровавую соплю на 7, а может и 6.
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 03:49

  Tegularius написав:Рост выдохся похоже, значит еще немного поболтается на 8+ и пустит кровавую соплю на 7, а может и 6.

Много что то вас ждунов па7к и па6к собралось, вверх биток пойдет, точно вам говорю.
Zebra
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