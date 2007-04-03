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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:04
airmax78 написав: phantom_systems написав: TylerTruman_ написав:
хтось на 7,6к до кінця тижня чекає?
На этой неделе или следующей, не суть важно.
Я жду 9000.
Верно делаете, па7000 врятли в ближайшие недели будет. Тут до халвинга осталось полгода, хомки будут держатся за биток как за спасательный круг посреди Тихого Океана.
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Zebra
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 03:46
Рост выдохся похоже, значит еще немного поболтается на 8+ и пустит кровавую соплю на 7, а может и 6.
In HODL we trust
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Tegularius
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 03:49
Tegularius написав:
Рост выдохся похоже, значит еще немного поболтается на 8+ и пустит кровавую соплю на 7, а может и 6.
Много что то вас ждунов па7к и па6к собралось, вверх биток пойдет, точно вам говорю.
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Zebra
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:58
Zebra написав: Tegularius написав:
Рост выдохся похоже, значит еще немного поболтается на 8+ и пустит кровавую соплю на 7, а может и 6.
Много что то вас ждунов па7к и па6к собралось, вверх биток пойдет, точно вам говорю.
Так и па9к ждунов тоже много. Причем соотношение па6к/па9к меняется 1...2 раза в сутки, в зависимости куда курс качнет
Вот и летит дедушка по прямой.
П.С. Я тоже склоняюсь, шта будет ещё поход к 9к.
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Vitaka
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:23
Прошло две сигнальных транзакции
0.000062 btc.
Идём на 6200 ???
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andrein
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:07
Zebra написав: airmax78 написав:
Я жду 9000.
Верно делаете, па7000 врятли в ближайшие недели будет. Тут до халвинга осталось полгода, хомки будут держатся за биток как за спасательный круг посреди Тихого Океана.
Что, халвинг уже автоматически туземун означает?
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phantom_systems
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