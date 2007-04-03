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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:04
airmax78 написав: phantom_systems написав: TylerTruman_ написав:
хтось на 7,6к до кінця тижня чекає?
На этой неделе или следующей, не суть важно.
Я жду 9000.
Верно делаете, па7000 врятли в ближайшие недели будет. Тут до халвинга осталось полгода, хомки будут держатся за биток как за спасательный круг посреди Тихого Океана.
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Zebra
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 03:46
Рост выдохся похоже, значит еще немного поболтается на 8+ и пустит кровавую соплю на 7, а может и 6.
In HODL we trust
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Tegularius
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 03:49
Tegularius написав:
Рост выдохся похоже, значит еще немного поболтается на 8+ и пустит кровавую соплю на 7, а может и 6.
Много что то вас ждунов па7к и па6к собралось, вверх биток пойдет, точно вам говорю.
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Zebra
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:58
Zebra написав: Tegularius написав:
Рост выдохся похоже, значит еще немного поболтается на 8+ и пустит кровавую соплю на 7, а может и 6.
Много что то вас ждунов па7к и па6к собралось, вверх биток пойдет, точно вам говорю.
Так и па9к ждунов тоже много. Причем соотношение па6к/па9к меняется 1...2 раза в сутки, в зависимости куда курс качнет
Вот и летит дедушка по прямой.
П.С. Я тоже склоняюсь, шта будет ещё поход к 9к.
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Vitaka
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:23
Прошло две сигнальных транзакции
0.000062 btc.
Идём на 6200 ???
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andrein
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:07
Zebra написав: airmax78 написав:
Я жду 9000.
Верно делаете, па7000 врятли в ближайшие недели будет. Тут до халвинга осталось полгода, хомки будут держатся за биток как за спасательный круг посреди Тихого Океана.
Что, халвинг уже автоматически туземун означает?
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phantom_systems
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:30
phantom_systems написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Я жду 9000.
Верно делаете, па7000 врятли в ближайшие недели будет. Тут до халвинга осталось полгода, хомки будут держатся за биток как за спасательный круг посреди Тихого Океана.
Что, халвинг уже автоматически туземун означает?
После халвинга будет обвал, тоже самое что было с лайтом и другими монетами, в ожидании уменьшения вознаграждения.
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Zebra
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:43
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Верно делаете, па7000 врятли в ближайшие недели будет. Тут до халвинга осталось полгода, хомки будут держатся за биток как за спасательный круг посреди Тихого Океана.
Что, халвинг уже автоматически туземун означает?
После халвинга будет обвал, тоже самое что было с лайтом и другими монетами, в ожидании уменьшения вознаграждения.
Я не могу сказать, что будет через 7 месяцев. Пока что мне интересно, куда китам в ближайшее время выгодно двинуть рынок. Лонгов уже существенно больше шортов.
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phantom_systems
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:47
phantom_systems написав:
Я не могу сказать, что будет через 7 месяцев. Пока что мне интересно, куда китам в ближайшее время выгодно двинуть рынок. Лонгов уже существенно больше шортов.
Лонги и шорты уже давно стали манипуляцией, особенно после внезапного внерыночного закрытия 20к шортов на битфинекс.
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Zebra
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:25
andrein написав:
Прошло две сигнальных транзакции
0.000062 btc.
Идём на 6200 ???
Сначала на 8700, а потом на 7500.
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Vitaka
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