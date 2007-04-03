RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1583158415851586

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 116
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
10%
12
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:25

  andrein написав:Прошло две сигнальных транзакции
0.000062 btc.
Идём на 6200 ???

А поподробнее можно??? Прошлый раз,месяца два назад-данный прогноз помню сработал на 100%...Я запомнил.Где,что-прошло??Сам лично верю больше в падение до 6.8-7.2 минимум,чем поход на 9+ Речи о ниже чем 6.5- и быть не может...Конечно все может быть-но я не верю.Альты уперлись в пол,но подвинуть их еще на 20-30%,вполне реально.Иксы будут ковать оттуда..С тех уровней.Иначе,нах... было вообще затевать это падение...На 1-1.5к-это не серьезно.Это не откуп,а размазывание соплей.
osafly
 
Повідомлень: 248
З нами з: 29.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:35

  Zebra написав:После халвинга будет обвал, тоже самое что было с лайтом и другими монетами, в ожидании уменьшения вознаграждения.

После прошлого (и позапрошлого тоже) халвинга битка рост только ускорялся. Естественно все это до поры. На длинных графиках видны пост-халвинговые ценовые хаи на 15-18-месячном отрезке - ноябрь 2013, декабрь 2017...

НО!!! Сам по себе рост в прошлом не гарантирует рост в будущем.

Нужно внимательно смотреть за хешрейтом - его динамика глобально и будет определять цену монеты, потому что определяет себестоимость ее майнинга. Пока прогноз условно благоприятный - прогрессия роста мощностей сети сохраняется. Нужно держать руку на пульсе
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3715
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

zРадио, а сколько осталось "домайнить" в процентном выражении? Хотя бы примерно.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 15.10.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:05

  Vitaka написав:zРадио, а сколько осталось "домайнить" в процентном выражении? Хотя бы примерно.


% от общей эмиссии по левой шкале. На момент следующего халвинга будет добыто уже около 18 из 21 млн монет.

Инфляция уменьшится до 1,56% в год. Это ниже, чем у доллара (1,9%) и ниже, чем у золота (добыча в год / запас = 1,7%)

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3715
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:15

  osafly написав:
  andrein написав:Прошло две сигнальных транзакции
0.000062 btc.
Идём на 6200 ???

А поподробнее можно??? Прошлый раз,месяца два назад-данный прогноз помню сработал на 100%...Я запомнил.Где,что-прошло??Сам лично верю больше в падение до 6.8-7.2 минимум,чем поход на 9+ Речи о ниже чем 6.5- и быть не может...Конечно все может быть-но я не верю.Альты уперлись в пол,но подвинуть их еще на 20-30%,вполне реально.Иксы будут ковать оттуда..С тех уровней.Иначе,нах... было вообще затевать это падение...На 1-1.5к-это не серьезно.Это не откуп,а размазывание соплей.

Никто толком не знает, что обозначают транзакции типа 0.000062, 0.0000761 и т.п.
Более менее надёжная транзакция это 0.0001 или 0.00001 и означают они глобальную смену тренда. Такая транзакция была 14 марта и 16 августа. Т.е. пока что тренд вниз.
Смотреть можно тут
https://www.blockchain.com/ru/btc/addre ... rHGW9sb6uF

Здесь походу было указано до куда рост будет. Хотя может совпадение.
https://www.blockchain.com/ru/btc/tx/86 ... a382b67040
andrein
 
Повідомлень: 344
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:26

zРадио, исходя из графика, 70%, а может и больше, было намайнено до середины 2017-го, т.е при цене за 1 ВТС не более $1000.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 15.10.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1583158415851586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mixa і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 2379, 2380, 2381
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
23803 178686434
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 22:21
Kabanchik
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6716 1459070
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 13:04
maksimus silvestris
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 44536
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23574)
04.10.2019 23:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.