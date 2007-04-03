andrein написав:Прошло две сигнальных транзакции 0.000062 btc. Идём на 6200 ???
А поподробнее можно??? Прошлый раз,месяца два назад-данный прогноз помню сработал на 100%...Я запомнил.Где,что-прошло??Сам лично верю больше в падение до 6.8-7.2 минимум,чем поход на 9+ Речи о ниже чем 6.5- и быть не может...Конечно все может быть-но я не верю.Альты уперлись в пол,но подвинуть их еще на 20-30%,вполне реально.Иксы будут ковать оттуда..С тех уровней.Иначе,нах... было вообще затевать это падение...На 1-1.5к-это не серьезно.Это не откуп,а размазывание соплей.
Zebra написав:После халвинга будет обвал, тоже самое что было с лайтом и другими монетами, в ожидании уменьшения вознаграждения.
После прошлого (и позапрошлого тоже) халвинга битка рост только ускорялся. Естественно все это до поры. На длинных графиках видны пост-халвинговые ценовые хаи на 15-18-месячном отрезке - ноябрь 2013, декабрь 2017...
НО!!! Сам по себе рост в прошлом не гарантирует рост в будущем.
Нужно внимательно смотреть за хешрейтом - его динамика глобально и будет определять цену монеты, потому что определяет себестоимость ее майнинга. Пока прогноз условно благоприятный - прогрессия роста мощностей сети сохраняется. Нужно держать руку на пульсе
andrein написав:Прошло две сигнальных транзакции 0.000062 btc. Идём на 6200 ???
А поподробнее можно??? Прошлый раз,месяца два назад-данный прогноз помню сработал на 100%...Я запомнил.Где,что-прошло??Сам лично верю больше в падение до 6.8-7.2 минимум,чем поход на 9+ Речи о ниже чем 6.5- и быть не может...Конечно все может быть-но я не верю.Альты уперлись в пол,но подвинуть их еще на 20-30%,вполне реально.Иксы будут ковать оттуда..С тех уровней.Иначе,нах... было вообще затевать это падение...На 1-1.5к-это не серьезно.Это не откуп,а размазывание соплей.
Никто толком не знает, что обозначают транзакции типа 0.000062, 0.0000761 и т.п. Более менее надёжная транзакция это 0.0001 или 0.00001 и означают они глобальную смену тренда. Такая транзакция была 14 марта и 16 августа. Т.е. пока что тренд вниз. Смотреть можно тут https://www.blockchain.com/ru/btc/addre ... rHGW9sb6uF