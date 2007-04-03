Zebra написав:Толпа смотрит на историю, анализирует, думает, гадает на халвинг.
Да будет вам. Толпа - это те, кто кредиты берут, чтобы купить актив в самом конце хайпа. Помните притчу об акциях и чистильщике обуви? Вот, что есть толпа. Какой нафиг халвинг - о нем даже не все трейдеры знают.
Zebra написав:Ну как на лайткоин, цена которого после летнего халвинга сложилась почти в 3 раза.
Примерно то же самое произошло и с другими альтами. Присмотритесь.
Zebra написав:Вот поэтому считаю, что до мая будут ганять туда сюда цену, а дальше хоть трава не расти.
Не отрицаю и сам на это очень рассчитываю Допускаю при этом и коррекцию вниз после халвинга. Но недлительную. Дефицит битка - это не дефицит какого-то там лайта. Это то, что на всем рынке вызывает бум...
Vitaka написав:Шото нынешние 8к больно похожи на прошлые 6,3к...
Угу. Меня тоже такая мысль посетила - флэт битка выглядит стремно. Правда, год назад обвал был экономически обоснован - ФРС поднимал ставку, пылесося спекулятивный капитал с рынков. Сейчас ставка хоть движется в обратном направлении, но капитал за высоким профитом все равно не побежал, стремаясь торговых войн. Поглядим...