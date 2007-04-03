RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1584158515861587

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.7 5 116
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
10%
12
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:21

  Zebra написав:Толпа смотрит на историю, анализирует, думает, гадает на халвинг.


Да будет вам. Толпа - это те, кто кредиты берут, чтобы купить актив в самом конце хайпа. Помните притчу об акциях и чистильщике обуви? Вот, что есть толпа. Какой нафиг халвинг - о нем даже не все трейдеры знают.

  Zebra написав:Ну как на лайткоин, цена которого после летнего халвинга сложилась почти в 3 раза.

Примерно то же самое произошло и с другими альтами. Присмотритесь.

  Zebra написав:Вот поэтому считаю, что до мая будут ганять туда сюда цену, а дальше хоть трава не расти.


Не отрицаю и сам на это очень рассчитываю :mrgreen: Допускаю при этом и коррекцию вниз после халвинга. Но недлительную. Дефицит битка - это не дефицит какого-то там лайта. Это то, что на всем рынке вызывает бум...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3739
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 14:30

Чую пролив близко. Но это не точно. :)
andrein
 
Повідомлень: 347
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 14:52

халвінг єто сорт халви? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6111
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 14:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:Это ниже, чем у доллара (1,9%)

у бакса 3% річна
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6111
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 15:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вообще то наличный бакс +6% за прошедший год.
А безналичный уменьшается, после сворачивания массивного QE с 2008 года.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7260
З нами з: 21.09.12
Подякував: 612 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:42

  Zebra написав:Вообще то наличный бакс +6% за прошедший год.
А безналичный уменьшается, после сворачивания массивного QE с 2008 года.


Я брал CAGR общей долларовой массы с 1976-го (Ямайских договоренностей)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3739
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 22:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шото нынешние 8к больно похожи на прошлые 6,3к...
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 15.10.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 22:52

  Vitaka написав:Шото нынешние 8к больно похожи на прошлые 6,3к...


Угу. Меня тоже такая мысль посетила - флэт битка выглядит стремно. Правда, год назад обвал был экономически обоснован - ФРС поднимал ставку, пылесося спекулятивный капитал с рынков. Сейчас ставка хоть движется в обратном направлении, но капитал за высоким профитом все равно не побежал, стремаясь торговых войн. Поглядим...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3739
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 1584158515861587
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 2387, 2388, 2389
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
23888 178713549
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 20:18
asti
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6717 1459310
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 17:01
Corpocrator
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 44546
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77085)
05.10.2019 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.