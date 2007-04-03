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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:31
Так, пішов вгору. Ось знати би ще як високо дійде ...
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maxprofit
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:18
5% в день уже хороший профит. Когда им надоест вот так качать рынок, тогда и посмотрим.
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phantom_systems
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:53
Zebra написав:
Биток будет выходить вверх. Альт сезон тоже начинается.
Качали рынок на 10000, чтоб хомяки запрыгнули в биток, теперь качают на 8000 , чтобы запрыгнули все остальные сомневающиеся. А киты потом по 6200 будут месяца 2-3 закупаться без конкуренции.
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andrein
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:20
andrein написав: Zebra написав:
Биток будет выходить вверх. Альт сезон тоже начинается.
Качали рынок на 10000, чтоб хомяки запрыгнули в биток, теперь качают на 8000 , чтобы запрыгнули все остальные сомневающиеся. А киты потом по 6200 будут месяца 2-3 закупаться без конкуренции.
Нет. Тезер 4+ млрд и ни на штуку не уменьшается, забудьте пока о походе на 6200.
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Zebra
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:33
Zebra написав: andrein написав: Zebra написав:
Биток будет выходить вверх. Альт сезон тоже начинается.
Качали рынок на 10000, чтоб хомяки запрыгнули в биток, теперь качают на 8000 , чтобы запрыгнули все остальные сомневающиеся. А киты потом по 6200 будут месяца 2-3 закупаться без конкуренции.
Нет. Тезер 4+ млрд и ни на штуку не уменьшается, забудьте пока о походе на 6200.
Они этого скама могут нарисовать сколько угодно, пока их как следует за жёпу не возьмут.
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phantom_systems
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:40
phantom_systems написав:
Они этого скама могут нарисовать сколько угодно, пока их как следует за жёпу не возьмут.
И нарисуют, и 17к до халвинга могут сделать.
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Zebra
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