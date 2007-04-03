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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1585158615871588

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так, пішов вгору. Ось знати би ще як високо дійде ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:18

5% в день уже хороший профит. Когда им надоест вот так качать рынок, тогда и посмотрим.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:53

  Zebra написав:Биток будет выходить вверх. Альт сезон тоже начинается.

Качали рынок на 10000, чтоб хомяки запрыгнули в биток, теперь качают на 8000 , чтобы запрыгнули все остальные сомневающиеся. А киты потом по 6200 будут месяца 2-3 закупаться без конкуренции. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:20

  andrein написав:
  Zebra написав:Биток будет выходить вверх. Альт сезон тоже начинается.

Качали рынок на 10000, чтоб хомяки запрыгнули в биток, теперь качают на 8000 , чтобы запрыгнули все остальные сомневающиеся. А киты потом по 6200 будут месяца 2-3 закупаться без конкуренции. :)

Нет. Тезер 4+ млрд и ни на штуку не уменьшается, забудьте пока о походе на 6200.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:33

  Zebra написав:
  andrein написав:
  Zebra написав:Биток будет выходить вверх. Альт сезон тоже начинается.

Качали рынок на 10000, чтоб хомяки запрыгнули в биток, теперь качают на 8000 , чтобы запрыгнули все остальные сомневающиеся. А киты потом по 6200 будут месяца 2-3 закупаться без конкуренции. :)

Нет. Тезер 4+ млрд и ни на штуку не уменьшается, забудьте пока о походе на 6200.

Они этого скама могут нарисовать сколько угодно, пока их как следует за жёпу не возьмут.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:40

  phantom_systems написав:Они этого скама могут нарисовать сколько угодно, пока их как следует за жёпу не возьмут.

И нарисуют, и 17к до халвинга могут сделать.
Zebra
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