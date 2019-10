Додано: Пон 07 жов, 2019 23:29

В окружной суд США Южного округа Нью-Йорка был подан коллективный иск против Bitfinex, Tether и родительской компании iFinex Inc. Сумма ущерба инвесторов от действий компаний оценивается адвокатами в $1,4 млрд, пишет The Block.



По версии юристов, Bitfinex и Tether нарушают антимонопольное законодательство и закон «О товарных биржах», так как Tether контролирует более 80% рынка стейблкоинов в США и мире. Истцы утверждают, что компании организовали определенную схему, которая использовалась для обмана инвесторов, манипулирования крипторынком и сокрытия нелегальных доходов.



Также биржа обвиняется в использовании схемы «Pump and Dump», отмывании денег и предоставлении ложной информации насчет полного обеспечения стейблкоина USDT долларами США. Дело ведут юристы Вэл Фридман и Кайл Роше.