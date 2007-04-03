Додано: Пон 07 жов, 2019 22:46

Zebra написав: andrein написав: Zebra написав: Биток будет выходить вверх. Альт сезон тоже начинается. Биток будет выходить вверх. Альт сезон тоже начинается.

Качали рынок на 10000, чтоб хомяки запрыгнули в биток, теперь качают на 8000 , чтобы запрыгнули все остальные сомневающиеся. А киты потом по 6200 будут месяца 2-3 закупаться без конкуренции. Качали рынок на 10000, чтоб хомяки запрыгнули в биток, теперь качают на 8000 , чтобы запрыгнули все остальные сомневающиеся. А киты потом по 6200 будут месяца 2-3 закупаться без конкуренции.

Нет. Тезер 4+ млрд и ни на штуку не уменьшается, забудьте пока о походе на 6200. Нет. Тезер 4+ млрд и ни на штуку не уменьшается, забудьте пока о походе на 6200.

Tether ждет наезда от правоохранительных органов, который, вероятно, основан на «народной публикации». И наезд будет по иному делу, чем мошенничество. Что же это может быть?Есть только один ответ, и он жесткий: способствование наркоторговле. Если ты сейчас пришел в состояние ахуя, значит, ты не читал статью, которая входит в состав цикла Лиги Несправедливости, и не смотрел январское видео от Геннадия М..Если говорить тезисно, то связь финика, тезера и наркоторговцев - следующая:1. Bitfinex/Tether связаны с Crypto Capital Corp., и Эдуардом Молина Ли.2. Эдуард Молина Ли, Bitfinex/Tether использовали польскую компанию CRYPTO SP. ZO.O.O для приема фиата.3. В Польше, полиция в 2018 году разоблачила сеть наркоторговцев, вероятно принадлежавшей к колумбийскому наркокартелю. Торговая сеть основывалась на компании, связанной с криптовалютой, принадлежащей канадцу панамского происхождения. Все активы польской компании заморожены генеральной прокураторой Польши.4. Эдуард Молина Ли является канадцем с панамским происхождением.5. Проблемы Tether/Bitfinex с Crypto Capital Corp. начались в 2018 году, видимо после инцидента в Польше.Готовится замес и новый наезд на Tether, наиболее вероятно, уже не со стороны генерального прокурора Нью Йорка по делу мошенничества, а со стороны властей Польши, которых вероятно поддержит ФБР – но уже по делу наркоторговли и отмыванию денег. А это уже очень, блин, серьезно.