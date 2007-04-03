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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 20:31
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Так, пішов вгору. Ось знати би ще як високо дійде ...
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:18
5% в день уже хороший профит. Когда им надоест вот так качать рынок, тогда и посмотрим.
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:53
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:20
Нет. Тезер 4+ млрд и ни на штуку не уменьшается, забудьте пока о походе на 6200.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:33
Они этого скама могут нарисовать сколько угодно, пока их как следует за жёпу не возьмут.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:40
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:46
Tether ждет наезда от правоохранительных органов, который, вероятно, основан на «народной публикации». И наезд будет по иному делу, чем мошенничество. Что же это может быть?
Есть только один ответ, и он жесткий: способствование наркоторговле. Если ты сейчас пришел в состояние ахуя, значит, ты не читал статью, которая входит в состав цикла Лиги Несправедливости, и не смотрел январское видео от Геннадия М..
Если говорить тезисно, то связь финика, тезера и наркоторговцев - следующая:
1. Bitfinex/Tether связаны с Crypto Capital Corp., и Эдуардом Молина Ли.
2. Эдуард Молина Ли, Bitfinex/Tether использовали польскую компанию CRYPTO SP. ZO.O.O для приема фиата.
3. В Польше, полиция в 2018 году разоблачила сеть наркоторговцев, вероятно принадлежавшей к колумбийскому наркокартелю. Торговая сеть основывалась на компании, связанной с криптовалютой, принадлежащей канадцу панамского происхождения. Все активы польской компании заморожены генеральной прокураторой Польши.
4. Эдуард Молина Ли является канадцем с панамским происхождением.
5. Проблемы Tether/Bitfinex с Crypto Capital Corp. начались в 2018 году, видимо после инцидента в Польше.
Готовится замес и новый наезд на Tether, наиболее вероятно, уже не со стороны генерального прокурора Нью Йорка по делу мошенничества, а со стороны властей Польши, которых вероятно поддержит ФБР – но уже по делу наркоторговли и отмыванию денег. А это уже очень, блин, серьезно.
Додано: Пон 07 жов, 2019 23:29
В окружной суд США Южного округа Нью-Йорка был подан коллективный иск против Bitfinex, Tether и родительской компании iFinex Inc. Сумма ущерба инвесторов от действий компаний оценивается адвокатами в $1,4 млрд, пишет The Block.
По версии юристов, Bitfinex и Tether нарушают антимонопольное законодательство и закон «О товарных биржах», так как Tether контролирует более 80% рынка стейблкоинов в США и мире. Истцы утверждают, что компании организовали определенную схему, которая использовалась для обмана инвесторов, манипулирования крипторынком и сокрытия нелегальных доходов.
Также биржа обвиняется в использовании схемы «Pump and Dump», отмывании денег и предоставлении ложной информации насчет полного обеспечения стейблкоина USDT долларами США. Дело ведут юристы Вэл Фридман и Кайл Роше.
Додано: Вів 08 жов, 2019 00:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну сколько эти мошенники могут выходить сухими из воды?
Додано: Вів 08 жов, 2019 00:14
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