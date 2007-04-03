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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:47
zРадио написав: airmax78 написав:
Ну сколько эти мошенники могут выходить сухими из воды?
А ты действительно хочешь их крови? Сейчас это уже кейс "too big to fail"
Хочу очищения рынка от всех этих кидал. Вопрос, конечно, останется ли в принципе что-то от рынка если их разогнать.
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