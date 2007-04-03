RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1586158715881589

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.6 5 117
1) дно вже було пройдено
17%
20
2) не нижче 3500
11%
13
3) 3250-3499
4%
5
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
4%
5
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
41%
48
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:47

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну сколько эти мошенники могут выходить сухими из воды?


А ты действительно хочешь их крови? Сейчас это уже кейс "too big to fail"

Хочу очищения рынка от всех этих кидал. Вопрос, конечно, останется ли в принципе что-то от рынка если их разогнать.
airmax78
 
Повідомлень: 31956
З нами з: 25.10.12
Подякував: 816 раз.
Подякували: 3689 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну сколько эти мошенники могут выходить сухими из воды?


А ты действительно хочешь их крови? Сейчас это уже кейс "too big to fail"

Как показывает практика, подохнуть может что угодно и мир это переживёт, но лучше пусть их сейчас приведут в чувство, чем они окончательно соскамятся, утопив рынок.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

phantom_systems, если один может утопить этот рынок, то туда ему и дорога :mrgreen:
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 15.10.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:59

  Vitaka написав:phantom_systems, если один может утопить этот рынок, то туда ему и дорога :mrgreen:

Всё-таки не шутка дематериализовать 4 ярда. Когда Гокс загнулся, рынок долго это переваривал, хотя там даже пол-ярда не набралось в тогдашних ценах.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1586158715881589
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, maxprofit, wolt450 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 2408, 2409, 2410
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
24096 178811402
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 12:55
odessit2007
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6720 1460107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 10:26
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 44569
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1149)
08.10.2019 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.