Хочу очищения рынка от всех этих кидал. Вопрос, конечно, останется ли в принципе что-то от рынка если их разогнать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:47
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:52
Как показывает практика, подохнуть может что угодно и мир это переживёт, но лучше пусть их сейчас приведут в чувство, чем они окончательно соскамятся, утопив рынок.
Додано: Вів 08 жов, 2019 11:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
phantom_systems, если один может утопить этот рынок, то туда ему и дорога
Додано: Вів 08 жов, 2019 11:59
Додано: Вів 08 жов, 2019 17:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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