Хочу очищения рынка от всех этих кидал. Вопрос, конечно, останется ли в принципе что-то от рынка если их разогнать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:47
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:52
Как показывает практика, подохнуть может что угодно и мир это переживёт, но лучше пусть их сейчас приведут в чувство, чем они окончательно соскамятся, утопив рынок.
Додано: Вів 08 жов, 2019 11:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
phantom_systems, если один может утопить этот рынок, то туда ему и дорога
Додано: Вів 08 жов, 2019 11:59
Додано: Вів 08 жов, 2019 17:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну, пока нет серьезных драйверов ни для роста, ни для падения.
Додано: Сер 09 жов, 2019 13:13
Поход вниз временно отменяется. Начался вывод USDT и похоже половина их переливается в крипту. Остаётся ждать когда начнут все выводить в фиат.
Додано: Сер 09 жов, 2019 13:36
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток идет на 9к, как вы там себя чухаете ждуны па6к да па7к ?
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra,не понятно Ваше злорадство...Над кем?? Вы не Вася БТС случайно?? Еще пару месяцев назад Вы топили за 4500-5500 до халвинга.Теперь топите за туземун.Думаете эта ракета полетела?? Так нет.По идее рано еще,рано.А полетела,так и х... с ней.Хай летить! 7 должно быть еще,там вообще проторговки не было при весеннем росте-говорил летом,говорю и сейчас.Но мне лично пох...Я играюсь альтой,а не дедом.Дед для меня-просто как маяк рынка и все.Я его не покупал и покупать не собираюсь,разве что....очень дешево...если будет-но это-вряд ли.
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